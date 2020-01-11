Ренн – Марсель – 0:1. Видео голов и обзор матча

10 января состоялся матч 20-го тура чемпионата Франции 2019/20. «Марсель» в гостях переиграл «Ренн» со счетом 1:0, единственный гол забил Кевин Стротман на 84-й минуте.
Смотрите видео голов и обзор матча.
Лучшие моменты матча Ренн - Марсель
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин Строотман (Марсель).
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Источник — Sport.ua
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