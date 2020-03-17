ФИФА перенесла клубный чемпионат мира по футболу

ФИФА объявила о переносе клубного чемпионата мира, который должен был состояться летом 2021 года.

Когда теперь состоится турнир - неизвестно. Возможно, соревнования пройдут в 2022 или 2023 году.

Отметим, что на перенос клубного чемпионата мира повлиял сдвиг Евро-2020. Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. В

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса Евро-2020 перенесли на лето 2021 года. Теперь турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля. В этот период должен был состояться клубный чемпионат мира.

Коронавирус и футбол. Турниры, которые отменяют или переносят (Обновляется)