ФИФА перенесла клубный чемпионат мира по футболу

Турнир должен был состояться летом 2021 года

  • 17.03.2020 19:00
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  • 1 комментарий
ФИФА перенесла клубный чемпионат мира по футболу
© ФИФА

ФИФА объявила о переносе клубного чемпионата мира, который должен был состояться летом 2021 года.

Когда теперь состоится турнир - неизвестно. Возможно, соревнования пройдут в 2022 или 2023 году.

Отметим, что на перенос клубного чемпионата мира повлиял сдвиг Евро-2020. Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. В 

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса Евро-2020 перенесли на лето 2021 года. Теперь турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля. В этот период должен был состояться клубный чемпионат мира.

Коронавирус и футбол. Турниры, которые отменяют или переносят (Обновляется)

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Источник — ФИФА

(2 голоса)

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Комментарии
    Владислав Антонов
      Владислав Антонов, 17.03.2020 19:05
    0
    Все правильно, Евро куда интереснее и важнее. А лига для уставших после тяжелого сезона топов подождет.
    Ссылка
    Владислав Антонов
      Владислав Антонов, 17.03.2020 19:05
    0
    Все правильно, Евро куда интереснее и важнее. А лига для уставших после тяжелого сезона топов подождет.
    Ссылка
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