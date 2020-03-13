Контрольные матчи сборной Украины будут отменены

По информации zbirna.com, ближайшие контрольные матчи сборной Украины против Франции (27-го марта) и Польши (31-го марта) будут отменены или перенесены из-за пандемии коронавируса.
Ожидается, что на следующей неделе УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на 2021 год, а также отменит все матчи клубов и сборных под своей эгидой.
Соперники сборной Украины на Евро уже начали отменять матчи. Нидерланды и Австрия отменили свои весенние спарринги.
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Источник — zbirna.com
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