Lequipe: УЕФА перенесет Евро на 2021 год

12-го марта УЕФА официально объявил, что на следующей неделе в формате видеоконференции состоится встреча со всеми федерациями Европы, где будут обсуждать возможность переноса/отмены Лиги чемпионов, Лиги Европы и Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.

По информации ведущего французского издания Lequipe, предварительный план - перенести Евро на 2021 год. Перенос сразу на следующий год позволит УЕФА как следует подготовиться к полноценному проведению турнира.

Текущие розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы будут отменены.

Сборная Украины вышла на Евро с первого места отборочной группы.