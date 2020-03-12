Lequipe: УЕФА перенесет Евро на 2021 год

12-го марта УЕФА официально объявил, что на следующей неделе в формате видеоконференции состоится встреча со всеми федерациями Европы, где будут обсуждать возможность переноса/отмены Лиги чемпионов, Лиги Европы и Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.
По информации ведущего французского издания Lequipe, предварительный план - перенести Евро на 2021 год. Перенос сразу на следующий год позволит УЕФА как следует подготовиться к полноценному проведению турнира.
Текущие розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы будут отменены.
Сборная Украины вышла на Евро с первого места отборочной группы.
Источник — L`Equipe
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і тим більше якщо він небезпечний для літніх людей і з хронічними хворобами, то як він може загрожувати молодим здоровим спортсменам? Проводьте матчі без глядачів і все. Але ж бабло не те буде, якщо без глядачів на трибунах та всім навколотурнірним бізнесом
і тим більше якщо він небезпечний для літніх людей і з хронічними хворобами, то як він може загрожувати молодим здоровим спортсменам? Проводьте матчі без глядачів і все. Але ж бабло не те буде, якщо без глядачів на трибунах та всім навколотурнірним бізнесом
Олимпийский огонь зажгли. Тут типо отмена.
Блин пока официально не будет это все утки.
И два гусяя....
И два гусяя....
Олимпийский огонь зажгли. Тут типо отмена.
Блин пока официально не будет это все утки.
і тим більше якщо він небезпечний для літніх людей і з хронічними хворобами, то як він може загрожувати молодим здоровим спортсменам? Проводьте матчі без глядачів і все. Але ж бабло не те буде, якщо без глядачів на трибунах та всім навколотурнірним бізнесом
і тим більше якщо він небезпечний для літніх людей і з хронічними хворобами, то як він може загрожувати молодим здоровим спортсменам? Проводьте матчі без глядачів і все. Але ж бабло не те буде, якщо без глядачів на трибунах та всім навколотурнірним бізнесом
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