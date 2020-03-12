Lequipe: УЕФА перенесет Евро на 2021 год

Заседание состоится на следующей неделе

  • 12.03.2020 17:14
  • 6206 просмотров
  • 20 комментариев
Lequipe: УЕФА перенесет Евро на 2021 год
© uefa.com

12-го марта УЕФА официально объявил, что на следующей неделе в формате видеоконференции состоится встреча со всеми федерациями Европы, где будут обсуждать возможность переноса/отмены Лиги чемпионов, Лиги Европы и Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.

По информации ведущего французского издания Lequipe, предварительный план - перенести Евро на 2021 год. Перенос сразу на следующий год позволит УЕФА как следует подготовиться к полноценному проведению турнира.

Текущие розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы будут отменены.

Сборная Украины вышла на Евро с первого места отборочной группы.

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Источник — L`Equipe

(29 голосов)

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Комментарии
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 12.03.2020 18:53
    0
    ajvanavs, 12.03.2020 18:35
    Смертность немного выше, а количество заболевших считали? Смертность примерно 3% от обычного вируса и коронавируса. Только обычным болеют миллионы, а этим - подтвержденных около 140 тысяч.
    так наприклад за кількістю хворих на кір Україна минулого року була 2 в світі, але про це не нагнітали.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 12.03.2020 18:49
    0
    Zport., 12.03.2020 18:25
    Зато Беседин сыграть сможет
    С языка сорвал! Беседин: аха-ха
    Ссылка
    Frankov
      Frankov, 12.03.2020 18:47
    0
    Владимир Ключка, 12.03.2020 18:13
    суки.. найти того пидераста что вынашёл этот корона вирус и розтрелять.. создать такую проблемму а вы( мужья всей земли) умеете токо деньги считать а не думать о быстром излечении народа..сраный вирус а скоко промлем.. одни умирают-другие делают деньги на этом.. куда катимся???
    Читай https://medialeaks.ru/news/1709gvn-vector-laboratory/
    Ссылка
    ajvanavs
      ajvanavs, 12.03.2020 18:35
    0
    Микола Унгурян, 12.03.2020 18:31
    а що такого страшного в тому вірусі? (смертність трохи вища за смертність від звичайного сезонного грипу)
    і тим більше якщо він небезпечний для літніх людей і з хронічними хворобами, то як він може загрожувати молодим здоровим спортсменам? Проводьте матчі без глядачів і все. Але ж бабло не те буде, якщо без глядачів на трибунах та всім навколотурнірним бізнесом
    Смертность немного выше, а количество заболевших считали? Смертность примерно 3% от обычного вируса и коронавируса. Только обычным болеют миллионы, а этим - подтвержденных около 140 тысяч.
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 12.03.2020 18:31
    +1
    а що такого страшного в тому вірусі? (смертність трохи вища за смертність від звичайного сезонного грипу)
    і тим більше якщо він небезпечний для літніх людей і з хронічними хворобами, то як він може загрожувати молодим здоровим спортсменам? Проводьте матчі без глядачів і все. Але ж бабло не те буде, якщо без глядачів на трибунах та всім навколотурнірним бізнесом
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 12.03.2020 18:29
    +1
    Бля буду Порошенко виноват...
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 12.03.2020 18:25
    +4
    Зато Беседин сыграть сможет
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 12.03.2020 18:13
    +3
    суки.. найти того пидераста что вынашёл этот корона вирус и розтрелять.. создать такую проблемму а вы( мужья всей земли) умеете токо деньги считать а не думать о быстром излечении народа..сраный вирус а скоко промлем.. одни умирают-другие делают деньги на этом.. куда катимся???
    Ссылка
    Carnival Row
    online
      Carnival Row, 12.03.2020 18:12
    -1
    Ukraine_Kiev_Fan, 12.03.2020 18:04
    Вот бред. Нужно просто подождать пока доллар поднимется до 30 - 35 грн (для нас), потом standart chartered выделит деньги какой-нибудь русской, китайской или американской корпорации (я хз кто из них придумал шляповирус) для поглащения компании конкурента, ее купят за копейки и сразу на рынке появится антидот и вирус резко перестанет быть опасным. Вот и все, так нет же решили все поотменять
    Советую тебе одеть шапочку из фольги! Доллар пополз вверх, потому что гривна и рубль - это близнецы-братья. Адептам шоколадного барыги привет, который типа отвязал нашу экономику от российской. "Росия цэ остаточнэ прощавай"
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 12.03.2020 18:04
    -5
    Вот бред. Нужно просто подождать пока доллар поднимется до 30 - 35 грн (для нас), потом standart chartered выделит деньги какой-нибудь русской, китайской или американской корпорации (я хз кто из них придумал шляповирус) для поглащения компании конкурента, ее купят за копейки и сразу на рынке появится антидот и вирус резко перестанет быть опасным. Вот и все, так нет же решили все поотменять
    Ссылка
    Panama2830
      Panama2830, 12.03.2020 18:01
    +4
    ... бля, звичайно шкода, всі чекають Євро2020... команда якраз перебуває у гармонійному настрої, що підкріплений непоганим результатом...А там хтозна що буде....
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 12.03.2020 17:58
    +3
    Думаю, до літа воно стихне, можна було б перенести на місяць два, і старт наступноно сезону теж
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 12.03.2020 17:55
    +4
    А вот это жаль. Может рано еще принимать такие радикальные меры? Еще 3 месяца впереди.
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 12.03.2020 17:49
    +4
    Логично. Тут явно не до спорта. Все турниры футбольные отменят до конца сезона, а там видно будет.
    Ссылка
    Сергій Кудінов
      Сергій Кудінов, 12.03.2020 17:49
    0
    отменить и обнулить?
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 12.03.2020 17:34
    -1
    мля. в мене білети вже на всі матчі збідної були... але з другої сторони то очікувано було...
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.03.2020 17:32
    +3
    Евровидение не будут отменять. Тут будут.
    Олимпийский огонь зажгли. Тут типо отмена.
    Блин пока официально не будет это все утки.
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 12.03.2020 17:29
    +5
    Піздєц, уявляю реакцію спортсменів. Особливо вікових
    Ссылка
    Aalderman
      Aalderman, 12.03.2020 17:27
    +4
    Летять уткы, летять утвы...
    И два гусяя....
    Ссылка
    Voxa Hvedyk
      Voxa Hvedyk, 12.03.2020 17:22
    +7
    Это просто "писец".......
    Ссылка
    Voxa Hvedyk
      Voxa Hvedyk, 12.03.2020 17:22
    +7
    Это просто "писец".......
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 12.03.2020 17:29
    +5
    Піздєц, уявляю реакцію спортсменів. Особливо вікових
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 12.03.2020 18:25
    +4
    Зато Беседин сыграть сможет
    Ссылка
    Panama2830
      Panama2830, 12.03.2020 18:01
    +4
    ... бля, звичайно шкода, всі чекають Євро2020... команда якраз перебуває у гармонійному настрої, що підкріплений непоганим результатом...А там хтозна що буде....
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 12.03.2020 17:55
    +4
    А вот это жаль. Может рано еще принимать такие радикальные меры? Еще 3 месяца впереди.
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 12.03.2020 17:49
    +4
    Логично. Тут явно не до спорта. Все турниры футбольные отменят до конца сезона, а там видно будет.
    Ссылка
    Aalderman
      Aalderman, 12.03.2020 17:27
    +4
    Летять уткы, летять утвы...
    И два гусяя....
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 12.03.2020 18:13
    +3
    суки.. найти того пидераста что вынашёл этот корона вирус и розтрелять.. создать такую проблемму а вы( мужья всей земли) умеете токо деньги считать а не думать о быстром излечении народа..сраный вирус а скоко промлем.. одни умирают-другие делают деньги на этом.. куда катимся???
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 12.03.2020 17:58
    +3
    Думаю, до літа воно стихне, можна було б перенести на місяць два, і старт наступноно сезону теж
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.03.2020 17:32
    +3
    Евровидение не будут отменять. Тут будут.
    Олимпийский огонь зажгли. Тут типо отмена.
    Блин пока официально не будет это все утки.
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 12.03.2020 18:31
    +1
    а що такого страшного в тому вірусі? (смертність трохи вища за смертність від звичайного сезонного грипу)
    і тим більше якщо він небезпечний для літніх людей і з хронічними хворобами, то як він може загрожувати молодим здоровим спортсменам? Проводьте матчі без глядачів і все. Але ж бабло не те буде, якщо без глядачів на трибунах та всім навколотурнірним бізнесом
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 12.03.2020 18:29
    +1
    Бля буду Порошенко виноват...
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 12.03.2020 18:53
    0
    ajvanavs, 12.03.2020 18:35
    Смертность немного выше, а количество заболевших считали? Смертность примерно 3% от обычного вируса и коронавируса. Только обычным болеют миллионы, а этим - подтвержденных около 140 тысяч.
    так наприклад за кількістю хворих на кір Україна минулого року була 2 в світі, але про це не нагнітали.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 12.03.2020 18:49
    0
    Zport., 12.03.2020 18:25
    Зато Беседин сыграть сможет
    С языка сорвал! Беседин: аха-ха
    Ссылка
    Frankov
      Frankov, 12.03.2020 18:47
    0
    Владимир Ключка, 12.03.2020 18:13
    суки.. найти того пидераста что вынашёл этот корона вирус и розтрелять.. создать такую проблемму а вы( мужья всей земли) умеете токо деньги считать а не думать о быстром излечении народа..сраный вирус а скоко промлем.. одни умирают-другие делают деньги на этом.. куда катимся???
    Читай https://medialeaks.ru/news/1709gvn-vector-laboratory/
    Ссылка
    ajvanavs
      ajvanavs, 12.03.2020 18:35
    0
    Микола Унгурян, 12.03.2020 18:31
    а що такого страшного в тому вірусі? (смертність трохи вища за смертність від звичайного сезонного грипу)
    і тим більше якщо він небезпечний для літніх людей і з хронічними хворобами, то як він може загрожувати молодим здоровим спортсменам? Проводьте матчі без глядачів і все. Але ж бабло не те буде, якщо без глядачів на трибунах та всім навколотурнірним бізнесом
    Смертность немного выше, а количество заболевших считали? Смертность примерно 3% от обычного вируса и коронавируса. Только обычным болеют миллионы, а этим - подтвержденных около 140 тысяч.
    Ссылка
    Сергій Кудінов
      Сергій Кудінов, 12.03.2020 17:49
    0
    отменить и обнулить?
    Ссылка
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