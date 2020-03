ОФИЦИАЛЬНО. Матч Барселона – Наполи будет сыгран при пустых трибунах

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, запланированный на среду, 18 марта, между «Барселоной» и «Наполи» (первая встреча 1:1), состоится без зрителей. Об это сообщает испанский клуб.

Решение было согласовано клубом и Женералитетом Каталонии на встрече в министерстве спорта и здравоохранения автономной области.

Отметим, что это будет всего второй матч при пустых трибунах «Камп Ноу» в истории «Барселоны». Впервые это случилось 1 октября 2017 года, когда «сине-гранатовые» принимали «Лас-Пальмас» без зрителей из-за инцидентов, связанных с проведением референдума о независимости Каталонии.

Ранее сообщалось, что матч ПСЖ - «Боруссия Дортмунд» также пройдет без болельщиков.

А в Италии дошло до того, что приостановили матчи Серии А и остальные национальные соревнования.

The Champions League match scheduled for Wednesday, March 18, between FC Barcelona and Napoli, will be played at Camp Nou behind closed doors. pic.twitter.com/4uceIGrobY