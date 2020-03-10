ОФИЦИАЛЬНО. Матч Барселона – Наполи будет сыгран при пустых трибунах

Во всем виноват коронавирус

  • 10.03.2020 12:33
  • 827 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Барселона – Наполи будет сыгран при пустых трибунах
© ФК Барселона

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, запланированный на среду, 18 марта, между «Барселоной» и «Наполи» (первая встреча 1:1), состоится без зрителей. Об это сообщает испанский клуб.

Решение было согласовано клубом и Женералитетом Каталонии на встрече в министерстве спорта и здравоохранения автономной области. 

Отметим, что это будет всего второй матч при пустых трибунах «Камп Ноу» в истории «Барселоны». Впервые это случилось 1 октября 2017 года, когда «сине-гранатовые» принимали «Лас-Пальмас» без зрителей из-за инцидентов, связанных с проведением референдума о независимости Каталонии. 

Ранее сообщалось, что матч ПСЖ - «Боруссия Дортмунд» также пройдет без болельщиков.

А в Италии дошло до того, что приостановили матчи Серии А и остальные национальные соревнования.

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Источник — ФК Барселона

(1 голос)

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Комментарии
    _NATSGUL_
      _NATSGUL_, 10.03.2020 13:11
    0
    Шансы у Барсы на проход уменьшились, считай. что на нейтральном поле игра. А как Барса играет "не дома" - мы знаем.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 10.03.2020 12:50
    +1
    А Вольфсбург что тянет?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 10.03.2020 12:50
    +1
    А Вольфсбург что тянет?
    Ссылка
    _NATSGUL_
      _NATSGUL_, 10.03.2020 13:11
    0
    Шансы у Барсы на проход уменьшились, считай. что на нейтральном поле игра. А как Барса играет "не дома" - мы знаем.
    Ссылка
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