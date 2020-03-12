Сезон МЛС приостановлен

Сезон Главной футбольной лиги США (МЛС) приостановлен. Такое решение принято в связи с мировой пандемией вируса COVID-19.

Об этом сообщает инсайдер Sports Illustrated Грант Уолл.

Напомним, что 12 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете ависообщения со странами Европы на 30 дней. Ограничения не касается рейсов из Великобритании.

В США зарегистрировано 1,3 тысяч людей, зараженных коронавирусом, 38 из них умерли.

Американская лига стала очередной, кто 12 марта приостановил свой чемпионат. Также были приостановлены чемпионат НБА, футбольные Серия А, испанская ЛА Лига и другие турниры.

Коронавирус и футбол. Турниры, которые отменяют или переносят (Обновляется).