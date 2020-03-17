ОФИЦИАЛЬНО. Все футбольные соревнования в Украине приостановлены

Решение исполкома УАФ вступает в силу с 18 марта

  • 17.03.2020 18:59
  • 929 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Все футбольные соревнования в Украине приостановлены
© УАФ

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о приостановлении всех футбольных соревнований на территории страны.

Во исполнение постановлений Кабинета Министров Украины, Исполком УАФ принял решение обязать соответствующих организаторов соревнований в период с 18 марта 2020 года приостановить проведение всех соревнований.

В число приостановленных попали турниры УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, Высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу, ДЮФЛ, футзальных детско-юношеских соревнований и соревнований среди команд во всех возрастных категориях, всех соревнований по футболу и футзалу областного, районного и городского уровня.

Ранее на заседании УЕФА было принято решение, что Евро-2020 переносится на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(6 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 17.03.2020 19:02
    +6
    Ну , это уже было заранее известно . Просто сказали официально .
    Надеемся что в апреле футбол вернётся . Всем здоровья !
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 17.03.2020 19:02
    +6
    Ну , это уже было заранее известно . Просто сказали официально .
    Надеемся что в апреле футбол вернётся . Всем здоровья !
    Ссылка
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