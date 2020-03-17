ОФИЦИАЛЬНО. Все футбольные соревнования в Украине приостановлены

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о приостановлении всех футбольных соревнований на территории страны.

Во исполнение постановлений Кабинета Министров Украины, Исполком УАФ принял решение обязать соответствующих организаторов соревнований в период с 18 марта 2020 года приостановить проведение всех соревнований.

В число приостановленных попали турниры УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, Высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу, ДЮФЛ, футзальных детско-юношеских соревнований и соревнований среди команд во всех возрастных категориях, всех соревнований по футболу и футзалу областного, районного и городского уровня.

Ранее на заседании УЕФА было принято решение, что Евро-2020 переносится на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.