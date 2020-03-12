В Англии все матчи до конца сезона будут проходить при пустых трибунах

Кабинет министров Англии принял решение о том, что все футбольные матчи на Туманном Альбионе будут проводиться при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

Без зрителей пройдут как матчи Премьер-лиги, так и поединки низших дивизионов. При этом трансляции будут отменены и в барах, чтобы избежать скопления людей.

Все фанаты, которые приобрели билеты на поединки, смогут посмотреть их дома через стриминговые сервисы. Сам сезон АПЛ отменять или откладывать не будут.

Напомним, ранее НБА приостановила сезон из-за угрозы эпидемии коронавируса.