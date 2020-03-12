В Англии все матчи до конца сезона будут проходить при пустых трибунах

Сезон АПЛ отменять или откладывать не будут

  • 12.03.2020 08:18
  • 1206 просмотров
  • 1 комментарий
В Англии все матчи до конца сезона будут проходить при пустых трибунах
© Twitter

Кабинет министров Англии принял решение о том, что все футбольные матчи на Туманном Альбионе будут проводиться при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

Без зрителей пройдут как матчи Премьер-лиги, так и поединки низших дивизионов. При этом трансляции будут отменены и в барах, чтобы избежать скопления людей. 

Все фанаты, которые приобрели билеты на поединки, смогут посмотреть их дома через стриминговые сервисы. Сам сезон АПЛ отменять или откладывать не будут.

Напомним, ранее НБА приостановила сезон из-за угрозы эпидемии коронавируса.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Times

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    temamx2727
    online
      temamx2727, 12.03.2020 09:09
    -1
    Та ну нах
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности