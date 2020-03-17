Финал Лиги чемпионов состоится 27 июня

Финал Лиги Европы планируют провести 24 июня

  • 17.03.2020 15:52
  • 1040 просмотров
  • 6 комментариев
Финал Лиги чемпионов состоится 27 июня
© УЕФА

УЕФА назвала новые даты проведения финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. 

В связи с пандемией коронавируса еврокубки были приостановлены. УЕФА планирует доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы в обычном режиме. Финал Лиги чемпионов перенесен на 27 июня, а финал Лиги Европы состоится тремя днями ранее (24 июня).

Такое решение принято на заседании УЕФА, которое проходит в онлайн-формате. В заседании принимают участие представители 55 стран-членов УЕФА, Ассоциации европейских клубов и европейских лиг.

Ранее УЕФА решил перенести чемпионат Европы-2020 на лето 2021-го года.

 

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Источник — Marca

(4 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 17.03.2020 16:12
    0
    Отличная новость
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 17.03.2020 16:10
    0
    digsum, 17.03.2020 16:05
    Ситуация в Китае показывает, что все сидят по домам и только такими драконовскими мерами удалось остановить распространение. УЕФА дает ложные надежды, а проще говоря пытается сохранить свои активы.
    __
    Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
    __
    Испания догоняет Италию. В стране уже больше 11 тысяч заболевших.
    На то что пандемия не продлится два года я готов ставить деньги. Хотя тут наверное дело в терминах. А то что этот коронавирус может быть с нами десятки лет - так это нормально. Не надо апокалиптических сценариев, сейчас и не такое будут рассказывать. У страха глаза велики, особенно находясь на вероятном пике проблемы.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 17.03.2020 16:05
    -1
    Sunrise, 17.03.2020 15:56
    Уверенности сейчас быть не может, но ситуация в Китае показывает что уже в апреле в Европе можно переломить тенденцию.
    Ситуация в Китае показывает, что все сидят по домам и только такими драконовскими мерами удалось остановить распространение. УЕФА дает ложные надежды, а проще говоря пытается сохранить свои активы.
    __
    Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
    __
    Испания догоняет Италию. В стране уже больше 11 тысяч заболевших.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 17.03.2020 15:56
    +2
    © УАФ– М а ф і я! , 17.03.2020 15:54
    А откуда такая уверенность что до 27 июня ситуация с коронавирусом улучшится?
    Уверенности сейчас быть не может, но ситуация в Китае показывает что уже в апреле в Европе можно переломить тенденцию.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 17.03.2020 15:55
    0
    Надеюсь так и примут. Всё логично. В экстренной ситуации соберутся ещё раз и отменят. Но пока что этот вариант выглядит реальным.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 17.03.2020 15:54
    0
    А откуда такая уверенность что до 27 июня ситуация с коронавирусом улучшится?
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 17.03.2020 15:56
    +2
    © УАФ– М а ф і я! , 17.03.2020 15:54
    А откуда такая уверенность что до 27 июня ситуация с коронавирусом улучшится?
    Уверенности сейчас быть не может, но ситуация в Китае показывает что уже в апреле в Европе можно переломить тенденцию.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 17.03.2020 16:12
    0
    Отличная новость
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 17.03.2020 16:10
    0
    digsum, 17.03.2020 16:05
    Ситуация в Китае показывает, что все сидят по домам и только такими драконовскими мерами удалось остановить распространение. УЕФА дает ложные надежды, а проще говоря пытается сохранить свои активы.
    __
    Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
    __
    Испания догоняет Италию. В стране уже больше 11 тысяч заболевших.
    На то что пандемия не продлится два года я готов ставить деньги. Хотя тут наверное дело в терминах. А то что этот коронавирус может быть с нами десятки лет - так это нормально. Не надо апокалиптических сценариев, сейчас и не такое будут рассказывать. У страха глаза велики, особенно находясь на вероятном пике проблемы.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 17.03.2020 15:55
    0
    Надеюсь так и примут. Всё логично. В экстренной ситуации соберутся ещё раз и отменят. Но пока что этот вариант выглядит реальным.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 17.03.2020 15:54
    0
    А откуда такая уверенность что до 27 июня ситуация с коронавирусом улучшится?
    Ссылка
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