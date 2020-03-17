Финал Лиги чемпионов состоится 27 июня

УЕФА назвала новые даты проведения финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В связи с пандемией коронавируса еврокубки были приостановлены. УЕФА планирует доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы в обычном режиме. Финал Лиги чемпионов перенесен на 27 июня, а финал Лиги Европы состоится тремя днями ранее (24 июня).

Такое решение принято на заседании УЕФА, которое проходит в онлайн-формате. В заседании принимают участие представители 55 стран-членов УЕФА, Ассоциации европейских клубов и европейских лиг.

Ранее УЕФА решил перенести чемпионат Европы-2020 на лето 2021-го года.