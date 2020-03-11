У футболиста Ганновера обнаружили коронавирус

Защитник Тимо Хюберс помещен в карантин

  • 11.03.2020 16:03
  • 1332 просмотра
  • 3 комментария
У футболиста Ганновера обнаружили коронавирус
© DFB. Тимо Хюберс

23-летний игрок «Ганновера-96» Тимо Хюберс сдал положительный тест на коронавирус.

Как отмечает официальный сайт клуба, игрок заразился в конце прошлой недели. В данный момент он находится дома на карантине.

Также представителями «Ганновера» были проверены все игроки и сотрудники клуба. Тесты дали отрицательный результат.

Ранее владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Фореста» заразился коронавирусом.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Ганновер

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 11.03.2020 16:44
    0
    © УАФ– М а ф і я! , 11.03.2020 16:26
    Один местный "специалист" вчера доказывал с пеной у рта, что болеют только пожилые люди со слабым иммунитетом. Так вот, я его призываю почитать эту новость
    Когда человек заболевает, внезапно оказывается у него куча сопутствующих болячек, на которые он забил, которые предрасполагают к двусторонней бронхопнемонии, от которой все собственно и умирают. Говорить, что вирус убивает только старых может только полный идиот. Среди молодых полно больных и немощных без вируса. В бытность мою студентом, как-то не работал в корпусе лифт, учащийся одной из групп ногами поднялся на 10 этаж и через полчаса умер.
    ===
    Спортсмены для вирусов подвержены как никто другие. Их иммунитет всегда находится в полуугнетенном состоянии. Их спасает только то, что общественным транспортом они не ездят.
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 11.03.2020 16:32
    +2
    Болеют все. Умирают пожилые...
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 11.03.2020 16:26
    +5
    Один местный "специалист" вчера доказывал с пеной у рта, что болеют только пожилые люди со слабым иммунитетом. Так вот, я его призываю почитать эту новость
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 11.03.2020 16:26
    +5
    Один местный "специалист" вчера доказывал с пеной у рта, что болеют только пожилые люди со слабым иммунитетом. Так вот, я его призываю почитать эту новость
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 11.03.2020 16:32
    +2
    Болеют все. Умирают пожилые...
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 11.03.2020 16:44
    0
    © УАФ– М а ф і я! , 11.03.2020 16:26
    Один местный "специалист" вчера доказывал с пеной у рта, что болеют только пожилые люди со слабым иммунитетом. Так вот, я его призываю почитать эту новость
    Когда человек заболевает, внезапно оказывается у него куча сопутствующих болячек, на которые он забил, которые предрасполагают к двусторонней бронхопнемонии, от которой все собственно и умирают. Говорить, что вирус убивает только старых может только полный идиот. Среди молодых полно больных и немощных без вируса. В бытность мою студентом, как-то не работал в корпусе лифт, учащийся одной из групп ногами поднялся на 10 этаж и через полчаса умер.
    ===
    Спортсмены для вирусов подвержены как никто другие. Их иммунитет всегда находится в полуугнетенном состоянии. Их спасает только то, что общественным транспортом они не ездят.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности