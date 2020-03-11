У футболиста Ганновера обнаружили коронавирус

23-летний игрок «Ганновера-96» Тимо Хюберс сдал положительный тест на коронавирус.
Как отмечает официальный сайт клуба, игрок заразился в конце прошлой недели. В данный момент он находится дома на карантине.
Также представителями «Ганновера» были проверены все игроки и сотрудники клуба. Тесты дали отрицательный результат.
Ранее владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Фореста» заразился коронавирусом.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Ганновер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
===
Спортсмены для вирусов подвержены как никто другие. Их иммунитет всегда находится в полуугнетенном состоянии. Их спасает только то, что общественным транспортом они не ездят.
===
Спортсмены для вирусов подвержены как никто другие. Их иммунитет всегда находится в полуугнетенном состоянии. Их спасает только то, что общественным транспортом они не ездят.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.