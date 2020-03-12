Матч Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реалом перенесен

Коронавирус продолжает вносить коррективы в спортивные состязания.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионом между «Манчестер Сити» и «Реалом» был отложен в связи с пандемией вируса COVID-19.

Решение об отложении игры было принято совместно с УЕФА.

Ранее в «Реале» был введен карантин, поскольку у баскетболиста клуба обнаружили коронавирус. Игроки всех команд мадридского клуба пройдут 15-дневный карантин.

Встреча должна была состояться 17 марта в Манчестере.

Дополнительная информация о перенесенной дате матча будет известна позже.

Коронавирус и футбол. Турниры, которые отменяют или переносят (Обновляется).