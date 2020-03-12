Матч Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реалом перенесен

Игра должна была состояться 17 марта

  • 12.03.2020 18:27
  • 3624 просмотра
  • 3 комментария
Матч Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реалом перенесен

Коронавирус продолжает вносить коррективы в спортивные состязания.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионом между «Манчестер Сити» и «Реалом» был отложен в связи с пандемией вируса COVID-19.

Решение об отложении игры было принято совместно с УЕФА.

Ранее в «Реале» был введен карантин, поскольку у баскетболиста клуба обнаружили коронавирус. Игроки всех команд мадридского клуба пройдут 15-дневный карантин.

Встреча должна была состояться 17 марта в Манчестере.

Дополнительная информация о перенесенной дате матча будет известна позже.

Коронавирус и футбол. Турниры, которые отменяют или переносят (Обновляется).

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Источник — ФК Манчестер Сити

(11 голосов)

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Комментарии
    vladimirpa12
    online
      vladimirpa12, 12.03.2020 18:52
    0
    еб....ые
    Ссылка
    lizerginnn
      lizerginnn, 12.03.2020 18:49
    +1
    Печалька...
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 12.03.2020 18:46
    +2
    Интересно, как потом будут играть эти перенесенные матчи, каждые два дня.
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 12.03.2020 18:46
    +2
    Интересно, как потом будут играть эти перенесенные матчи, каждые два дня.
    Ссылка
    lizerginnn
      lizerginnn, 12.03.2020 18:49
    +1
    Печалька...
    Ссылка
    vladimirpa12
    online
      vladimirpa12, 12.03.2020 18:52
    0
    еб....ые
    Ссылка
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