Матч Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реалом перенесен

Коронавирус продолжает вносить коррективы в спортивные состязания.
Матч 1/8 финала Лиги чемпионом между «Манчестер Сити» и «Реалом» был отложен в связи с пандемией вируса COVID-19.
Решение об отложении игры было принято совместно с УЕФА.
Ранее в «Реале» был введен карантин, поскольку у баскетболиста клуба обнаружили коронавирус. Игроки всех команд мадридского клуба пройдут 15-дневный карантин.
Встреча должна была состояться 17 марта в Манчестере.
Дополнительная информация о перенесенной дате матча будет известна позже.
Коронавирус и футбол. Турниры, которые отменяют или переносят (Обновляется).
Источник — ФК Манчестер Сити
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