У трех игроков клуба АПЛ обнаружены симптомы коронавируса

Целую команду АПЛ сегодня отправили в больницу на проверку на коронавирус после того, как у трех игроков команды были обнаружены симптомы коронавируса.

При этом название команды не разглашается, чтобы избежать волны негатива в ее сторону.

Ранее АПЛ приняла решение до конца сезона проводить матчи без зрителей. Однако теперь есть высокая вероятность того, что чемпионат будет остановлен.

Обновление: Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что три игрока его команды самоизолировались из-за симптомов коронавируса. Видимо, именно «Лестер» и есть той командой АПЛ, о которой идет речь.