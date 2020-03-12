У трех игроков клуба АПЛ обнаружены симптомы коронавируса

Название клуба не разглашается

  • 12.03.2020 16:06
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У трех игроков клуба АПЛ обнаружены симптомы коронавируса

Целую команду АПЛ сегодня отправили в больницу на проверку на коронавирус после того, как у трех игроков команды были обнаружены симптомы коронавируса.

При этом название команды не разглашается, чтобы избежать волны негатива в ее сторону.

Ранее АПЛ приняла решение до конца сезона проводить матчи без зрителей. Однако теперь есть высокая вероятность того, что чемпионат будет остановлен.

Обновление: Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что три игрока его команды самоизолировались из-за симптомов коронавируса. Видимо, именно «Лестер» и есть той командой АПЛ, о которой идет речь.

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Источник — The Telegraph

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