ОФИЦИАЛЬНО. Матч Франция – Украина состоится без зрителей

Товарищеский поединок между национальными сборными Франции и Украины на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, который запланирован на 27 марта текущего года (начало - в 21.00 по местному времени) состоится при пустых трибунах.

Об этом сообщил официальный сайт Французской футбольной федерации.

Ранее из-за коронавируса было принято решение, что матчи чемпионата Франции до 15 апреля будут проводиться без зрителей.

Напомним, еще один контрольный матч сборной Украины с Польшей также пройдет без болельщиков.