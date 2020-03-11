ОФИЦИАЛЬНО. Матч Франция – Украина состоится без зрителей

Товарищеский поединок между национальными сборными Франции и Украины на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, который запланирован на 27 марта текущего года (начало - в 21.00 по местному времени) состоится при пустых трибунах.
Об этом сообщил официальный сайт Французской футбольной федерации.
Ранее из-за коронавируса было принято решение, что матчи чемпионата Франции до 15 апреля будут проводиться без зрителей.
Напомним, еще один контрольный матч сборной Украины с Польшей также пройдет без болельщиков.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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