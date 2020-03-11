ОФИЦИАЛЬНО. Матч Франция – Украина состоится без зрителей

Игра пройдет 27 марта в Париже

  • 11.03.2020 15:10
  • 606 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Франция – Украина состоится без зрителей
© stadefrance.com

Товарищеский поединок между национальными сборными Франции и Украины на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, который запланирован на 27 марта текущего года (начало - в 21.00 по местному времени) состоится при пустых трибунах.

Об этом сообщил официальный сайт Французской футбольной федерации.

Ранее из-за коронавируса было принято решение, что матчи чемпионата Франции до 15 апреля будут проводиться без зрителей.

Напомним, еще один контрольный матч сборной Украины с Польшей также пройдет без болельщиков.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 11.03.2020 15:21
    0
    Неудивительно. Сейчас больше удивила бы новость о матче со зрителями.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 11.03.2020 15:21
    0
    Неудивительно. Сейчас больше удивила бы новость о матче со зрителями.
    Ссылка
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