ВИДЕО. Гол Ярмоленко попал в список лучших мячей, забитых на стадии 1/8 ЛЕ

Официальный твиттер Лиги Европы опубликовал подборку лучших голов, забитых на стадии 1/8 финала розыгрыша турнира.
В нарезку попали сразу два мяча экс-футболистов киевского «Динамо», оба были забиты в феерическом поединке против «Эвертона» (5:2).
Первым в списке идет гол Андрея Ярмоленко, заканчивает видео пушечный выстрел Виторину Антунеша.
Напомним, оба футболиста покинули «Динамо» летом 2017 года.
⚽️ Which of these is the best goal ever scored in the #UEL Round of 16? pic.twitter.com/Ikae8lyURO— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 12, 2020
Источник — Twitter
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