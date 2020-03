ВИДЕО. Гол Ярмоленко попал в список лучших мячей, забитых на стадии 1/8 ЛЕ

Официальный твиттер Лиги Европы опубликовал подборку лучших голов, забитых на стадии 1/8 финала розыгрыша турнира.

В нарезку попали сразу два мяча экс-футболистов киевского «Динамо», оба были забиты в феерическом поединке против «Эвертона» (5:2).

Первым в списке идет гол Андрея Ярмоленко, заканчивает видео пушечный выстрел Виторину Антунеша.

Напомним, оба футболиста покинули «Динамо» летом 2017 года.

⚽️ Which of these is the best goal ever scored in the #UEL Round of 16? pic.twitter.com/Ikae8lyURO