ВИДЕО. Гол Ярмоленко попал в список лучших мячей, забитых на стадии 1/8 ЛЕ

Также в нарезке и фантастический выстрел Антунеша

  • 12.03.2020 12:59
  • 3943 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Гол Ярмоленко попал в список лучших мячей, забитых на стадии 1/8 ЛЕ
© ФК Динамо Киев

Официальный твиттер Лиги Европы опубликовал подборку лучших голов, забитых на стадии 1/8 финала розыгрыша турнира.

В нарезку попали сразу два мяча экс-футболистов киевского «Динамо», оба были забиты в феерическом поединке против «Эвертона» (5:2).

Первым в списке идет гол Андрея Ярмоленко, заканчивает видео пушечный выстрел Виторину Антунеша.

Напомним, оба футболиста покинули «Динамо» летом 2017 года.

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Источник — Twitter

(7 голосов)

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Комментарии
    Анатолий Власович
      Анатолий Власович, 12.03.2020 13:39
    +1
    Первый и последний наши.
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    Sauron
    online
      Sauron, 12.03.2020 13:34
    +2
    Да, тогда казалось, что у нас слабая команда, но сейчас понимаем, что это было не так :/
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 12.03.2020 13:34
    +2
    Да, тогда казалось, что у нас слабая команда, но сейчас понимаем, что это было не так :/
    Ссылка
    Анатолий Власович
      Анатолий Власович, 12.03.2020 13:39
    +1
    Первый и последний наши.
    Ссылка
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