Лион
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Ювентус
26.02.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Лион – Ювентус. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 25.02.2020 19:34
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Лион – Ювентус. Текстовая трансляция матча

В среду, 26-го февраля, состоится первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой «Лион» принимает туринский «Ювентус». Поединок пройдет в Лионе на поле стадиона «Стад де Люмьер», начало в 22:00 по киевскому времени.
 
Групповой этап команды провели по-разному. «Лиону» хватило всего лишь 8-ми очков, чтобы финишировать вторым. А вот «Ювентус» потерял очки только в первом туре (2:2 с «Атлетико»), после чего выиграл оставшиеся 5 матчей. И в чемпионатах оба клуба показывают разные результаты: «Старая Синьора» лидирует в Серии А, тогда как «Лион» всего лишь на 7-й строчке. Но плей-офф Лиги чемпионов – совсем иное дело, и наверняка хозяева дадут бой именитым гостям.
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Лион» – «Ювентус».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА
 

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Источник — Sport.ua

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