В среду, 26-го февраля, состоится первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой «Лион» принимает туринский «Ювентус». Поединок пройдет в Лионе на поле стадиона «Стад де Люмьер», начало в 22:00 по киевскому времени.



Групповой этап команды провели по-разному. «Лиону» хватило всего лишь 8-ми очков, чтобы финишировать вторым. А вот «Ювентус» потерял очки только в первом туре (2:2 с «Атлетико»), после чего выиграл оставшиеся 5 матчей. И в чемпионатах оба клуба показывают разные результаты: «Старая Синьора» лидирует в Серии А, тогда как «Лион» всего лишь на 7-й строчке. Но плей-офф Лиги чемпионов – совсем иное дело, и наверняка хозяева дадут бой именитым гостям.



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Лион» – «Ювентус».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

