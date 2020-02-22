ВИДЕО. Как нож сквозь масло! Месси сделал хет-трик за тайм, прервав засуху

22 февраля проходят матчи 25-го тура испанской Ла Лиги. «Барселона» принимает «Эйбар». Уже в первом тайме три гола побывали в воротах гостей.
Форвард каталонцев Лионель Месси сделал хет-трик за один тайм, прервав голевую засуху. Нападающий обыгрывал соперников пачками, проходя защиту соперника как нож сквозь масло.
ГОЛ! 1:0. Лионель Месси, 14 мин.
ГОЛ! 2:0. Лионель Месси, 37 мин.
ГОЛ! 3:0. Лионель Месси, 40 мин.
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Источник — Sport.ua
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