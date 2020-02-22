ВИДЕО. Как нож сквозь масло! Месси сделал хет-трик за тайм, прервав засуху

Уже в первом тайме «Барселона» забила три гола в ворота «Эйбара»

  • 22.02.2020 18:12
  • 2111 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Как нож сквозь масло! Месси сделал хет-трик за тайм, прервав засуху
© Twitter. Лионель Месси

22 февраля проходят матчи 25-го тура испанской Ла Лиги. «Барселона» принимает «Эйбар». Уже в первом тайме три гола побывали в воротах гостей.

Форвард каталонцев Лионель Месси сделал хет-трик за один тайм, прервав голевую засуху. Нападающий обыгрывал соперников пачками, проходя защиту соперника как нож сквозь масло.

ГОЛ! 1:0. Лионель Месси, 14 мин.

ГОЛ! 2:0. Лионель Месси, 37 мин.

ГОЛ! 3:0. Лионель Месси, 40 мин.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 22.02.2020 19:03
    0
    Месси царь футбола!!!
    Ссылка
    vovast
    online
      vovast, 22.02.2020 18:51
    0
    vovast, 22.02.2020 18:41
    ща должен еще забить
    ну вот, пару минут прошло. Давай еше парочку!
    Ссылка
    vovast
    online
      vovast, 22.02.2020 18:41
    0
    ща должен еще забить
    Ссылка
    vovast
    online
      vovast, 22.02.2020 18:41
    0
    бог
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 22.02.2020 18:20
    +2
    Льоня король. дає жизні!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 22.02.2020 18:20
    +2
    Льоня король. дає жизні!
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 22.02.2020 19:03
    0
    Месси царь футбола!!!
    Ссылка
    vovast
    online
      vovast, 22.02.2020 18:51
    0
    vovast, 22.02.2020 18:41
    ща должен еще забить
    ну вот, пару минут прошло. Давай еше парочку!
    Ссылка
    vovast
    online
      vovast, 22.02.2020 18:41
    0
    ща должен еще забить
    Ссылка
    vovast
    online
      vovast, 22.02.2020 18:41
    0
    бог
    Ссылка
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