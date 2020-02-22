Барселона - Эйбар - 5:0. Видео голов и обзор матча

Ла Лига. 25-й тур
«Барселона» – «Эйбар» – 5:0
Голы: Месси, 14, 37, 40, 87, Артур, 89.
«Барселона»: тер Штеген, Пике (Юмтити, 68), Семеду, Лангле, Фирпо, Ракитич, Видаль, Бускетс (де Йонг, 59), Артур, Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 72).
«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Арбилья, Техеро, Бургос, Диоп, Эскаланте, Экспосито (Кристофоро, 83), Орельяна, Серхио Энрич (Кике, 66), Инуи (Де Бласис, 66).
Предупреждения: Эскаланте, 64. Диоп, 85.
Судья: Сото Градо (Испания).
Барселона. Стадион «Камп Ноу».
Источник — Sport.ua
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