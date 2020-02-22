ВИДЕО. Как нож сквозь масло! Месси забил четыре гола, прервав засуху

22 февраля проходят матчи 25-го тура испанской Ла Лиги. «Барселона» переиграла «Эйбар» (5:0). Уже в первом тайме три гола побывали в воротах гостей.
Форвард каталонцев Лионель Месси сделал хет-трик за один тайм, прервав голевую засуху. Нападающий обыгрывал соперников пачками, проходя защиту соперника как нож сквозь масло.
Ла Лига. 25-й тур
«Барселона» – «Эйбар» – 5:0
Голы: Месси, 14, 37, 40, 87, Артур, 89.
«Барселона»: тер Штеген, Пике (Юмтити, 68), Семеду, Лангле, Фирпо, Ракитич, Видаль, Бускетс (де Йонг, 59), Артур, Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 72).
«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Арбилья, Техеро, Бургос, Диоп, Эскаланте, Экспосито (Кристофоро, 83), Орельяна, Серхио Энрич (Кике, 66), Инуи (Де Бласис, 66).
Предупреждения: Эскаланте, 64. Диоп, 85.
Судья: Сото Градо (Испания).
Барселона. Стадион «Камп Ноу».
ГОЛ! 1:0. Лионель Месси, 14 мин.
ГОЛ! 2:0. Лионель Месси, 37 мин.
ГОЛ! 3:0. Лионель Месси, 40 мин.
ГОЛ! 4:0. Лионель Месси, 87 мин.
ГОЛ! 5:0. Артур, 89 мин.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Энрике (Барселона).
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Барселона).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Барселона).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Барселона).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Барселона).
Источник — Sport.ua
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