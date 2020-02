ВИДЕО. Руни забил пенальти паненкой в 500-м матче в Англии

34-летний форвард Уэйн Руни провел 500-й матч в английских чемпионатах. Играющий тренер «Дерби Каунти» отметился голом в матче 34-го тура Чемпионшипа против «Фулхэма».

Руни решил исполнить пенальти в стиле паненка. Матч закончился со счетом 1:1.

Wayne Rooney has scored a penalty for Derby on his 500th League appearance in English football.



