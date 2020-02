ВИДЕО. Супергол Руни со штрафного в матче против Сток Сити

Лучший бомбардир в истории сборной Англии Уэйн Руни забил второй мяч за «Дерби Каунти». В рамках 30-го тура Чемпионшипа 34-летний нападающий поразил ворота «Сток Сити».

На 67-й минуте при счете 2:0 в пользу своей команды Руни великолепно исполнил штрафной удар, не оставив Джеку Батленду шансов на спасение.

Отметим, что это уже второй подряд гол Руни в составе «Дерби Каунти», в 29-м туре он отличился в матче против «Лутон Таун».

Добавим, что «Дерби Каунти» обыграл «Сток Сити» со счетом 4:0.

Ранее Уэйн Руни выступал за «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Ди Си Юнайтед». В «Дерби» футболист совмещает функции игрока и тренера.

