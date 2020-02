8 лет не играла, и вот! Экс-первая ракетка мира вернулась в мировой тур WTA

36-летняя бельгийcкая теннисистка Ким Клийстерс после большой паузы в 8 лет вернулась на корты мирового тура WTA.

Камбек получился неудачным. В первом матче турнира в Дубае Ким проиграла финалистке Australian Open Гарбинье Мугурусе в двух сетах со счетом 2:6, 6:7 (6:8).

Для Клийстерс матч с Мугурусой стал первым с 2012 года. Когда-то давно Ким была первой ракеткой мира, выиграла 4 турнира Большого шлема и стала чемпионкой Итогового турнира 2010 года.

Kim Clijsters is really playing tennis like this in the year two thousand and twenty! Captivating resurgence in this match. pic.twitter.com/b5A3tSgxq8