Виталий МИКОЛЕНКО: «Против Грузии всегда было тяжело играть в обороне»

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко дал комментарий перед поединком Лиги наций 2024/25 против команды Грузии.

«Предыдущий матч Грузии, конечно, смотрел. У Грузии всегда был хороший атакующий состав. Я играл против них за юношескую команду Динамо, за юношеские сборные Украины. Всегда было тяжело действовать в обороне против них. Мне очень нравятся эти футболисты, будет интересно сыграть против них.

Кондиции после травмы? Свои кондиции я оценю сто процентов, потому что я уже провел четыре поединка за свой клуб».

В ноябре сборная Украины проведет два выездных матча в группе В1 Лиги наций 2024/2025. 16 ноября в 5-м туре сине-желтые в Батуми сойдутся с Грузией, а 19 ноября в 6-м туре в Тиране сыграют против Албании.