Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Против Грузии всегда было тяжело играть в обороне»
Украина. Премьер лига
16 ноября 2024, 17:23 | Обновлено 16 ноября 2024, 17:56
113
0

Виталий МИКОЛЕНКО: «Против Грузии всегда было тяжело играть в обороне»

Защитник сборной Украины дал комментарий перед матчем Лиги наций

16 ноября 2024, 17:23 | Обновлено 16 ноября 2024, 17:56
113
0
Виталий МИКОЛЕНКО: «Против Грузии всегда было тяжело играть в обороне»
УАФ. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко дал комментарий перед поединком Лиги наций 2024/25 против команды Грузии.

«Предыдущий матч Грузии, конечно, смотрел. У Грузии всегда был хороший атакующий состав. Я играл против них за юношескую команду Динамо, за юношеские сборные Украины. Всегда было тяжело действовать в обороне против них. Мне очень нравятся эти футболисты, будет интересно сыграть против них.

Кондиции после травмы? Свои кондиции я оценю сто процентов, потому что я уже провел четыре поединка за свой клуб».

В ноябре сборная Украины проведет два выездных матча в группе В1 Лиги наций 2024/2025. 16 ноября в 5-м туре сине-желтые в Батуми сойдутся с Грузией, а 19 ноября в 6-м туре в Тиране сыграют против Албании.

По теме:
Грузия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Суркис рассказал важную информацию относительно будущего Шапаренко в клубе
ФОТО. Сборная Украины утром совершила прогулку по набережной Батуми
травма сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Грузии по футболу возвращение Лига наций Виталий Миколенко Грузия - Украина
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити
Футбол | 16 ноября 2024, 05:34 6
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити

Сегодня знакомимся поближе с дочерью главного тренера Манчестер Сити

В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу
Бокс | 16 ноября 2024, 07:36 20
В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу
В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу

В американском Арлингтоне состоялось яркое событие

Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 16.11.2024, 02:30
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Оба Металлиста и без Миная. Известно, кто поборется за выход в УПЛ
Футбол | 16.11.2024, 15:13
Оба Металлиста и без Миная. Известно, кто поборется за выход в УПЛ
Оба Металлиста и без Миная. Известно, кто поборется за выход в УПЛ
Нидерланды – Венгрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 16.11.2024, 18:22
Нидерланды – Венгрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Нидерланды – Венгрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чистка завершена. Определены обе полуфинальные пары Итогового турнира АТР
Чистка завершена. Определены обе полуфинальные пары Итогового турнира АТР
15.11.2024, 22:29
Теннис
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
14.11.2024, 17:35 29
Футбол
Касается Довбика. Известны первые шаги Раньери как тренера Ромы
Касается Довбика. Известны первые шаги Раньери как тренера Ромы
14.11.2024, 17:29 2
Футбол
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
15.11.2024, 09:15 2
Бокс
«Он не должен здесь быть». Леннокс Льюис назвал победителя боя Тайсон – Пол
«Он не должен здесь быть». Леннокс Льюис назвал победителя боя Тайсон – Пол
15.11.2024, 02:39
Бокс
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
15.11.2024, 05:05 20
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
16.11.2024, 10:42
Бокс
Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ
Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ
15.11.2024, 10:21 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем