Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ключевой защитник сборной Украины оценил возвращение после травмы
Сборная УКРАИНЫ
15 ноября 2024, 17:25 | Обновлено 15 ноября 2024, 17:50
866
2

Ключевой защитник сборной Украины оценил возвращение после травмы

Миколенко успел полностью восстановиться

15 ноября 2024, 17:25 | Обновлено 15 ноября 2024, 17:50
866
2
Ключевой защитник сборной Украины оценил возвращение после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко, пропустивший два минувших матча сборной Украины из-за травмы, рассказал о своих кондициях перед игрой Лиги наций против Грузии.

«Свои кондиции оценю уже на 100%. Сыграл четыре последних матча за «Эвертон», поэтому я в порядке. Играл против грузинских команд и в молодежных сборных Украины, и в «Динамо».

«Мне будет интересно сыграть против них», – сказал Миколенко.

Украина 16 ноября сыграет против Грузии, а 19 – против Албании.

По теме:
Лидер Англии раскритиковал сборную и оказался на лавке. Ответ тренера
Ребров ответил Сабо на критику сборной Украины
Ребров высказался о состоянии Довбика. Сыграет ли против Грузии?
сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Грузия - Украина Виталий Миколенко
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обладатель Золотого мяча поедет на турнир в москву. Ранее он помог Украине
Футбол | 15 ноября 2024, 17:25 2
Обладатель Золотого мяча поедет на турнир в москву. Ранее он помог Украине
Обладатель Золотого мяча поедет на турнир в москву. Ранее он помог Украине

Фабио Каннаваро, похоже, забыл о Game4Ukraine

Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
Бокс | 14 ноября 2024, 17:41 1
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона

Джейку Полу не понравился вопрос Тони Беллью

Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
Теннис | 14.11.2024, 23:25
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
ФОТО. Тайсон ударил Джейка Пола по лицу во время финальной битвы взглядов
Бокс | 15.11.2024, 09:23
ФОТО. Тайсон ударил Джейка Пола по лицу во время финальной битвы взглядов
ФОТО. Тайсон ударил Джейка Пола по лицу во время финальной битвы взглядов
Срна верит, что саммит G-20 в Бразилии может приблизить мир в Украине
Футбол | 15.11.2024, 11:37
Срна верит, что саммит G-20 в Бразилии может приблизить мир в Украине
Срна верит, что саммит G-20 в Бразилии может приблизить мир в Украине
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Блін, це Матвієнко знову в центрі гратиме? (
Ответить
+1
vruthiy-112
З його приходом з'явиться впевненість збірної України.!!!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто был самым зрелищным боксером в истории?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто был самым зрелищным боксером в истории?»
14.11.2024, 08:22 1
Бокс
«Маленький парень, я хочу это сделать». Чемпион мира бросил вызов Усику
«Маленький парень, я хочу это сделать». Чемпион мира бросил вызов Усику
14.11.2024, 09:12 4
Бокс
ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода
ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода
14.11.2024, 04:40 2
Футбол
Тони Беллью назвал единственного боксера, который был лучше Усика и Кличко
Тони Беллью назвал единственного боксера, который был лучше Усика и Кличко
14.11.2024, 07:46
Бокс
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
15.11.2024, 11:48 5
Бокс
«Уходи». Бывший футболист сборной Англии дал совет Миколенко
«Уходи». Бывший футболист сборной Англии дал совет Миколенко
13.11.2024, 18:41 5
Футбол
Отставка Анчелотти – неизбежна. Реал выбрал нового звездного тренера
Отставка Анчелотти – неизбежна. Реал выбрал нового звездного тренера
15.11.2024, 08:30 2
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
15.11.2024, 03:02 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем