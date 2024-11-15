Ключевой защитник сборной Украины оценил возвращение после травмы

Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко, пропустивший два минувших матча сборной Украины из-за травмы, рассказал о своих кондициях перед игрой Лиги наций против Грузии.

«Свои кондиции оценю уже на 100%. Сыграл четыре последних матча за «Эвертон», поэтому я в порядке. Играл против грузинских команд и в молодежных сборных Украины, и в «Динамо».

«Мне будет интересно сыграть против них», – сказал Миколенко.

Украина 16 ноября сыграет против Грузии, а 19 – против Албании.