ВИДЕО. 9 лет назад Руни забил лучший гол в истории манчестерского дерби

Нападающий «Юнайтед» принес победу своей команде мощнейшим ударом через себя

  • 12.02.2020 15:23
  • 3307 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. 9 лет назад Руни забил лучший гол в истории манчестерского дерби
© ФК Манчестер Юнайтед

В этот день, 2011 года, лучший бомбардир в истории сборной Англии Уэйн Руни отметился, возможно, самым ярким голом в своей карьере.

В манчестерском дерби в рамках 27-го тура АПЛ нападающий «Юнайтед» забил победный мяч на 78-й минуте. После навеса Нани Уэйн мощнейшим ударом через себя вколотил мяч в сетку ворот Джо Харта.

Добавим, что Руни 11 раз отличался в рамках манчестерского дерби. Это абсолютный рекорд в истории противостояний этих команд.

Отметим, что в том сезоне «Манчестер Юнайтед» завоевал свое предпоследнее чемпионство на данный момент.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Uyrets85
    online
      Uyrets85, 12.02.2020 16:01
    0
    И я помню этот матч. Уже 9 лет прошло...
    Ссылка
    Сергей Москаленко
    online
      Сергей Москаленко, 12.02.2020 15:25
    0
    На живо дивився цю гру!
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    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 12.02.2020 15:25
    +1
    помню этот голь
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 12.02.2020 15:25
    +1
    помню этот голь
    Ссылка
    Uyrets85
    online
      Uyrets85, 12.02.2020 16:01
    0
    И я помню этот матч. Уже 9 лет прошло...
    Ссылка
    Сергей Москаленко
    online
      Сергей Москаленко, 12.02.2020 15:25
    0
    На живо дивився цю гру!
    Ссылка
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