ВИДЕО. 9 лет назад Руни забил лучший гол в истории манчестерского дерби

В этот день, 2011 года, лучший бомбардир в истории сборной Англии Уэйн Руни отметился, возможно, самым ярким голом в своей карьере.
В манчестерском дерби в рамках 27-го тура АПЛ нападающий «Юнайтед» забил победный мяч на 78-й минуте. После навеса Нани Уэйн мощнейшим ударом через себя вколотил мяч в сетку ворот Джо Харта.
Добавим, что Руни 11 раз отличался в рамках манчестерского дерби. Это абсолютный рекорд в истории противостояний этих команд.
Отметим, что в том сезоне «Манчестер Юнайтед» завоевал свое предпоследнее чемпионство на данный момент.
🏴 On this day in 2011, Wayne Rooney scored one of the greatest goals in Premier League history. Absolute madness. 😱🔥 pic.twitter.com/TyRFX9tDiW— FutbolBible (@FutbolBible) February 12, 2020
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.