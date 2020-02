ВИДЕО. 9 лет назад Руни забил лучший гол в истории манчестерского дерби

В этот день, 2011 года, лучший бомбардир в истории сборной Англии Уэйн Руни отметился, возможно, самым ярким голом в своей карьере.

В манчестерском дерби в рамках 27-го тура АПЛ нападающий «Юнайтед» забил победный мяч на 78-й минуте. После навеса Нани Уэйн мощнейшим ударом через себя вколотил мяч в сетку ворот Джо Харта.

Добавим, что Руни 11 раз отличался в рамках манчестерского дерби. Это абсолютный рекорд в истории противостояний этих команд.

Отметим, что в том сезоне «Манчестер Юнайтед» завоевал свое предпоследнее чемпионство на данный момент.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 On this day in 2011, Wayne Rooney scored one of the greatest goals in Premier League history. Absolute madness. 😱🔥 pic.twitter.com/TyRFX9tDiW