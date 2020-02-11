Во вторник, 11 февраля, в Будапеште состоялась жеребьевка Финала Кубка Федерации.
Двенадцать команд были разделены на четыре группы.
Состав групп
|Группа A
|Группа B
|Франция
|Австралия
|Россия
|Беларусь
|Венгрия
|Бельгия
|Группа C
|Группа D
|США
|Чехия
|Испания
|Германия
|Словакия
|Швейцария
Каждая сборная сыграет по одному матчевому противостоянию, состоящему из двух одиночных и одного парного поединка, с двумя другими командами-соперницами по группе. Сборные, занявшие первые места в группах, квалифицируются в полуфинал (A1 против C1, B1 против D1).
Соревнований пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште.
🚨 The #FedCupFinals draw is set 🚨— Fed Cup (@FedCup) February 11, 2020
Group A:
France 🇫🇷
Russia 🇷🇺
Hungary 🇭🇺
Group B:
Australia 🇦🇺
Belarus 🇧🇾
Belgium 🇧🇪
Group C:
USA 🇺🇸
Spain 🇪🇸
Slovakia 🇸🇰
Group D:
Czech Republic 🇨🇿
Germany 🇩🇪
Switzerland 🇨🇭
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Источник — Sport.ua
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