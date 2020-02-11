Состоялась жеребьевка Финала Кубка Федерации

Соревнований пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште

  • 11.02.2020 20:58
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Состоялась жеребьевка Финала Кубка Федерации
© FedCup

Во вторник, 11 февраля, в Будапеште состоялась жеребьевка Финала Кубка Федерации. 

Двенадцать команд были разделены на четыре группы.

Состав групп

Группа A Группа B
Франция Австралия
Россия Беларусь
Венгрия Бельгия
Группа C Группа D
США Чехия
Испания Германия
Словакия Швейцария

Каждая сборная сыграет по одному матчевому противостоянию, состоящему из двух одиночных и одного парного поединка, с двумя другими командами-соперницами по группе. Сборные, занявшие первые места в группах, квалифицируются в полуфинал (A1 против C1, B1 против D1).

Соревнований пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште.

Ранее Украины узнала соперника в плей-офф Кубка Федерации.

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Источник — Sport.ua

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