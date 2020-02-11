Сборная Украины узнала соперника в плей-офф Кубка Федерации

Украинки сыграют на выезде

  • 11.02.2020 13:10
  • 6181 просмотр
  • 23 комментария
Сборная Украины узнала соперника в плей-офф Кубка Федерации
© Sport.ua

Во вторник, 11 февраля, в Лондоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда Кубка Федерации.

По итогам жеребьевки сборной Украины в соперники досталась команда Японии. Важно отметить, что принимающей стороной будет Япония, мы сыграем в гостях. 

Все пары раунда плей-офф

Бразилия – Польша (х)
Великобритания – Мексика (х)
Канада – Сербия (х)
Латвия (х) – Азия/Океания 
Япония (х) – УКРАИНА
Румыния (х) – Италия
Казахстан – Аргентина (х)
Нидерланды (х) – Азия/Океания 

(х) - принимающая сторона, хозяева кортов

Матчи раунда плей-офф состоятся 17-18 апреля. В первый игровой день будут сыграны две одиночные встречи, во второй – две одиночные и одна парная. Для победы нужно набрать 3 очка.

Победитель в феврале 2021 года сыграет в квалификации к Финалу Кубка Федерации, проигравший опустится в Первую группу Евро-Африканской зоны.

Еще две сборные будут определены на отложенном турнире, который пройдет 3-7 марта в Дубае, когда за две оставшиеся путевки сразятся команды из зоны Азии/Океании: Китай, Китайский Тайбэй (он же Тайвань), Индия, Индонезия, Южная Корея и Узбекистан.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(16 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    brutal2015
      brutal2015, 11.02.2020 14:28
    +1
    Пока не известны составы на матч, нечего и рассуждать о шансах на победу той или другой стороны. К примеру Япония с Осакой и без неё две разные команды, также как и Украина со Свитолиной и Ястремской и без них.
    Ссылка
    yira
    online
      yira, 11.02.2020 14:22
    0
    До речі, Андрееску знялася с Дубая, з Дохи поки не знімалась. Може і до ФедКапа не з'явиться?
    Можливо сербкам повезе і виграють.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 11.02.2020 14:17
    +1
    Stanislav Matusevych, 11.02.2020 14:16
    А чому така кількість народу впевнена у присутності Еліни в Японії? Вимоги до Олімпіади виконано, хард в Азії посеред квітня - це щось на кшталт Австралії чи Канади дворічної давнини. Абсолютно не в тему. Сумніваюся, що Світоліна зголоситься на таке. Щодо Осаки, до речі, теж питання є.
    японцы-очень патриотичны-потому несомневаюсь если не будет травм перед своим зрителем выступят все сильнейшие
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 11.02.2020 14:16
    0
    плохой жребий-еще и в гостях...... одна надежда что в этом сезоне Осака так и не наберет форму
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 11.02.2020 14:16
    0
    А чому така кількість народу впевнена у присутності Еліни в Японії? Вимоги до Олімпіади виконано, хард в Азії посеред квітня - це щось на кшталт Австралії чи Канади дворічної давнини. Абсолютно не в тему. Сумніваюся, що Світоліна зголоситься на таке. Щодо Осаки, до речі, теж питання є.
    Ссылка
    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 11.02.2020 14:10
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 11.02.2020 13:57
    Там ще румунки були та латвійки - теж мяко кажучи не подарунок.
    Це я більше про місце проведення, не зважайте
    Ссылка
    yira
    online
      yira, 11.02.2020 14:09
    0
    Stelios Komnin, 11.02.2020 13:49
    По-моему проходимый вариант вполне. Игра до 3 побед или 2? Осака форму набирает только к осени да и когда она последний раз в форме была. А больше там и играть некому. Элина скорее всего заиграет к Ролан Гаросс.
    В плей-офф до 3 (4 одиночки + 1 пара).
    В финале в Будапеште будут играть до 2 (2 одиночки + 1 пара).
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 11.02.2020 14:00
    0
    Все даже очень не плохо,наши девочки на подъёме,чего стоит токо одна Ястремская.Я думаю Японки такому жребию не рады.ОсОка?-да покосят её.Главное чтобы в команде была ну очень хорошая обстановка и никто ни на кого зла не держал почему не я,а была любой ценой победа.Украинки они победят!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.02.2020 13:57
    0
    Martin Riggs, 11.02.2020 13:43
    Гіршого годі й придумати, одним словом - ср*ка
    Там ще румунки були та латвійки - теж мяко кажучи не подарунок.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.02.2020 13:55
    +3
    Крім Еліни та Даяни нам би не завадили сильні "парники" можливо сестрички Кіченок допоможуть, адже на олімпіаді від України хочуть в парі грати - так чому б не "потренуватися" на серйозному рівні перед Іграми 2020 там же в Японії.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.02.2020 13:52
    +1
    Так Осака - серйозний супротивник, однак І Даяна і Еліна цілком можуть з нею грати і перемагати (Осака 2 роки тому і Осака тепер - зовсім інші речі.). Звичайно варіант ненайкращий, однак при нормальному відношенні та настрої повинні проходити навіть на їх кортах...
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 11.02.2020 13:49
    0
    По-моему проходимый вариант вполне. Игра до 3 побед или 2? Осака форму набирает только к осени да и когда она последний раз в форме была. А больше там и играть некому. Элина скорее всего заиграет к Ролан Гаросс.
    Ссылка
    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 11.02.2020 13:43
    +1
    Гіршого годі й придумати, одним словом - ср*ка
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 11.02.2020 13:42
    +1
    Ну, нам як завжди. Тільки далеко в Азію не вистачало летіти у квітні. Ще й явно на хард. Еліни, скоріш за все, не буде. Зате повинна бути Даяна, бо ж Олімпіада. Головне питання, чи зголоситься грати Осака. Якщо так (а швидше за все, додому вона прилетить зіграти), буде дуже важко. Хоч сильного другого номера японки не мають, але парниці в них класні.
    Попередньо японки є фаворитками. Але дочекаємось квітня і заявок на матч.
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 11.02.2020 13:37
    +2
    Наш бонус в тому, що Саша Баїн тренував Осаку
    Ссылка
    Ruslan55
    online
      Ruslan55, 11.02.2020 13:28
    +7
    Полякам шара..з Бразилією, тим більше дома..а нам як завжди. Але з іншої сторони якщо хотіти щось виграти і т д, то потрібно обігравати японок. Головне щоб Еліна і Даяна полетіли туди, тоді будуть хороші шанси
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.02.2020 13:28
    -5
    Можно посылать третий состав. Итог ясен
    Ссылка
    Павло Троян
    online
    Павло Троян, 11.02.2020 13:25
    +3
    Vik_77, 11.02.2020 13:20
    Мда,знову виїзд.... Хто там ще в Японії,крім Осаки?
    Нао Хибино, Мисаки Дои в топ 100 одиночного рейтинга, Шуко Аояма, Эно Шибахара в топ 30 парного
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 11.02.2020 13:24
    +3
    поганий жереб. Далеко ненайслабша збірна, але найгірше, що на виїзді. Світоліна мабуть не приїде, а Даяна Осаку може не потягнути. Та й решту їх тенісисток такі собі неприємні. Це вже не Болгарія чи Хорватія без лідерок
    Ссылка
    Vik_77
    online
      Vik_77, 11.02.2020 13:20
    +3
    Мда,знову виїзд.... Хто там ще в Японії,крім Осаки?
    Ссылка
    Ruslan55
    online
      Ruslan55, 11.02.2020 13:28
    +7
    Полякам шара..з Бразилією, тим більше дома..а нам як завжди. Але з іншої сторони якщо хотіти щось виграти і т д, то потрібно обігравати японок. Головне щоб Еліна і Даяна полетіли туди, тоді будуть хороші шанси
    Ссылка
    Павло Троян
    online
    Павло Троян, 11.02.2020 13:18
    +6
    Не пощастило ( якщо за японок вдома буде грати Наомі Осака - шансів мало. А комусь випали Аргентина та Мексика, де найкращі тенісистки у третій сотні рейтингу.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.02.2020 13:55
    +3
    Крім Еліни та Даяни нам би не завадили сильні "парники" можливо сестрички Кіченок допоможуть, адже на олімпіаді від України хочуть в парі грати - так чому б не "потренуватися" на серйозному рівні перед Іграми 2020 там же в Японії.
    Ссылка
    Павло Троян
    online
    Павло Троян, 11.02.2020 13:25
    +3
    Vik_77, 11.02.2020 13:20
    Мда,знову виїзд.... Хто там ще в Японії,крім Осаки?
    Нао Хибино, Мисаки Дои в топ 100 одиночного рейтинга, Шуко Аояма, Эно Шибахара в топ 30 парного
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 11.02.2020 13:24
    +3
    поганий жереб. Далеко ненайслабша збірна, але найгірше, що на виїзді. Світоліна мабуть не приїде, а Даяна Осаку може не потягнути. Та й решту їх тенісисток такі собі неприємні. Це вже не Болгарія чи Хорватія без лідерок
    Ссылка
    Vik_77
    online
      Vik_77, 11.02.2020 13:20
    +3
    Мда,знову виїзд.... Хто там ще в Японії,крім Осаки?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 11.02.2020 13:18
    +3
    Если будет играть Осака,то придётся тяжело,не очень хороший жребий
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 11.02.2020 13:37
    +2
    Наш бонус в тому, що Саша Баїн тренував Осаку
    Ссылка
    Борис Гнатюк
      Борис Гнатюк, 11.02.2020 13:17
    +2
    Не очень.
    Ссылка
    brutal2015
      brutal2015, 11.02.2020 14:28
    +1
    Пока не известны составы на матч, нечего и рассуждать о шансах на победу той или другой стороны. К примеру Япония с Осакой и без неё две разные команды, также как и Украина со Свитолиной и Ястремской и без них.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 11.02.2020 14:17
    +1
    Stanislav Matusevych, 11.02.2020 14:16
    А чому така кількість народу впевнена у присутності Еліни в Японії? Вимоги до Олімпіади виконано, хард в Азії посеред квітня - це щось на кшталт Австралії чи Канади дворічної давнини. Абсолютно не в тему. Сумніваюся, що Світоліна зголоситься на таке. Щодо Осаки, до речі, теж питання є.
    японцы-очень патриотичны-потому несомневаюсь если не будет травм перед своим зрителем выступят все сильнейшие
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.02.2020 13:52
    +1
    Так Осака - серйозний супротивник, однак І Даяна і Еліна цілком можуть з нею грати і перемагати (Осака 2 роки тому і Осака тепер - зовсім інші речі.). Звичайно варіант ненайкращий, однак при нормальному відношенні та настрої повинні проходити навіть на їх кортах...
    Ссылка
    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 11.02.2020 13:43
    +1
    Гіршого годі й придумати, одним словом - ср*ка
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 11.02.2020 13:42
    +1
    Ну, нам як завжди. Тільки далеко в Азію не вистачало летіти у квітні. Ще й явно на хард. Еліни, скоріш за все, не буде. Зате повинна бути Даяна, бо ж Олімпіада. Головне питання, чи зголоситься грати Осака. Якщо так (а швидше за все, додому вона прилетить зіграти), буде дуже важко. Хоч сильного другого номера японки не мають, але парниці в них класні.
    Попередньо японки є фаворитками. Але дочекаємось квітня і заявок на матч.
    Ссылка
    yira
    online
      yira, 11.02.2020 14:22
    0
    До речі, Андрееску знялася с Дубая, з Дохи поки не знімалась. Може і до ФедКапа не з'явиться?
    Можливо сербкам повезе і виграють.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 11.02.2020 14:16
    0
    плохой жребий-еще и в гостях...... одна надежда что в этом сезоне Осака так и не наберет форму
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 11.02.2020 14:16
    0
    А чому така кількість народу впевнена у присутності Еліни в Японії? Вимоги до Олімпіади виконано, хард в Азії посеред квітня - це щось на кшталт Австралії чи Канади дворічної давнини. Абсолютно не в тему. Сумніваюся, що Світоліна зголоситься на таке. Щодо Осаки, до речі, теж питання є.
    Ссылка
    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 11.02.2020 14:10
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 11.02.2020 13:57
    Там ще румунки були та латвійки - теж мяко кажучи не подарунок.
    Це я більше про місце проведення, не зважайте
    Ссылка
    yira
    online
      yira, 11.02.2020 14:09
    0
    Stelios Komnin, 11.02.2020 13:49
    По-моему проходимый вариант вполне. Игра до 3 побед или 2? Осака форму набирает только к осени да и когда она последний раз в форме была. А больше там и играть некому. Элина скорее всего заиграет к Ролан Гаросс.
    В плей-офф до 3 (4 одиночки + 1 пара).
    В финале в Будапеште будут играть до 2 (2 одиночки + 1 пара).
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 11.02.2020 14:00
    0
    Все даже очень не плохо,наши девочки на подъёме,чего стоит токо одна Ястремская.Я думаю Японки такому жребию не рады.ОсОка?-да покосят её.Главное чтобы в команде была ну очень хорошая обстановка и никто ни на кого зла не держал почему не я,а была любой ценой победа.Украинки они победят!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности