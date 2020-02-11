Сборная Украины узнала соперника в плей-офф Кубка Федерации

Во вторник, 11 февраля, в Лондоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда Кубка Федерации.

По итогам жеребьевки сборной Украины в соперники досталась команда Японии. Важно отметить, что принимающей стороной будет Япония, мы сыграем в гостях.

Все пары раунда плей-офф

Бразилия – Польша (х)

Великобритания – Мексика (х)

Канада – Сербия (х)

Латвия (х) – Азия/Океания

Япония (х) – УКРАИНА

Румыния (х) – Италия

Казахстан – Аргентина (х)

Нидерланды (х) – Азия/Океания

(х) - принимающая сторона, хозяева кортов

Матчи раунда плей-офф состоятся 17-18 апреля. В первый игровой день будут сыграны две одиночные встречи, во второй – две одиночные и одна парная. Для победы нужно набрать 3 очка.

Победитель в феврале 2021 года сыграет в квалификации к Финалу Кубка Федерации, проигравший опустится в Первую группу Евро-Африканской зоны.

Еще две сборные будут определены на отложенном турнире, который пройдет 3-7 марта в Дубае, когда за две оставшиеся путевки сразятся команды из зоны Азии/Океании: Китай, Китайский Тайбэй (он же Тайвань), Индия, Индонезия, Южная Корея и Узбекистан.