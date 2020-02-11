Сборная Украины узнала соперника в плей-офф Кубка Федерации

Во вторник, 11 февраля, в Лондоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда Кубка Федерации.
По итогам жеребьевки сборной Украины в соперники досталась команда Японии. Важно отметить, что принимающей стороной будет Япония, мы сыграем в гостях.
Все пары раунда плей-офф
Бразилия – Польша (х)
Великобритания – Мексика (х)
Канада – Сербия (х)
Латвия (х) – Азия/Океания
Япония (х) – УКРАИНА
Румыния (х) – Италия
Казахстан – Аргентина (х)
Нидерланды (х) – Азия/Океания
(х) - принимающая сторона, хозяева кортов
Матчи раунда плей-офф состоятся 17-18 апреля. В первый игровой день будут сыграны две одиночные встречи, во второй – две одиночные и одна парная. Для победы нужно набрать 3 очка.
Победитель в феврале 2021 года сыграет в квалификации к Финалу Кубка Федерации, проигравший опустится в Первую группу Евро-Африканской зоны.
Еще две сборные будут определены на отложенном турнире, который пройдет 3-7 марта в Дубае, когда за две оставшиеся путевки сразятся команды из зоны Азии/Океании: Китай, Китайский Тайбэй (он же Тайвань), Индия, Индонезия, Южная Корея и Узбекистан.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Можливо сербкам повезе і виграють.
В финале в Будапеште будут играть до 2 (2 одиночки + 1 пара).
Попередньо японки є фаворитками. Але дочекаємось квітня і заявок на матч.
Попередньо японки є фаворитками. Але дочекаємось квітня і заявок на матч.
Можливо сербкам повезе і виграють.
В финале в Будапеште будут играть до 2 (2 одиночки + 1 пара).
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.