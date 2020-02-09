Футбольный бэби-бум после камбэка с Барсой. Салах и Хендерсон стали отцами

8-го февраля в семьях футболистов произошло пополнение

  • 09.02.2020 02:31
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Футбольный бэби-бум после камбэка с Барсой. Салах и Хендерсон стали отцами
© twitter.com/lfc

8-го февраля в семьях футболистов «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и Джордана Хендерсона произошли радостные события. У Салаха родилась девочка, а у Хендерсона – мальчик.

Интересно, что это случилось ровно через девять месяцев после камбэка «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов. 7-го мая прошлого года мерсисайдцы обыграли «Барселону» со счетом 4:0, перед этим проиграв каталонцам 0:3.

Наградой футболистам, как видим, стало не только историческое достижение.

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Источник — Sport.ua

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