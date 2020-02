Роналду забил 50 голов за Ювентус

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 22-го тура Серии против «Фиорентины» (3:0).

Второй мяч Роналду стал 50-м в футболке «Ювентуса». Чтобы добраться до этой отметки форварду пришлось провести 70 матчей за итальянский клуб. Также он отдал 13 результативных передач.

50 goals in 70 games.@Cristiano hits another landmark in Italy ⚫⚪ pic.twitter.com/LamLznNTJB