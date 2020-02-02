Роналду забил 50 голов за Ювентус

Звездный португалец отметил юбилей в матче с «Фиорентиной»

  • 02.02.2020 17:32
  • 1452 просмотра
  • 3 комментария
Роналду забил 50 голов за Ювентус
© Twitter. Криштиану Роналду

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 22-го тура Серии против «Фиорентины» (3:0).

Второй мяч Роналду стал 50-м в футболке «Ювентуса». Чтобы добраться до этой отметки форварду пришлось провести 70 матчей за итальянский клуб. Также он отдал 13 результативных передач.

 

 

В этом сезоне на счету Роналду 22 гола и три ассиста в 27-ми матчах за «Ювентус».

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Sinoga
      Sinoga, 02.02.2020 18:54
    +1
    Причём здесь совок.? Причём здесь соцсоревнования?Бред сивой кобылы! Как может так и забивает. И в Италии не затерялся, это не Испания где можно по три гола забирать в каждом матче.
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    Panama2830
      Panama2830, 02.02.2020 18:08
    -1
    Виктор Иванов, 02.02.2020 17:52
    Такое впечатление, что он работает по плану социалистического соревнования, как это было у нас в Союзе
    да, оно так выглядит как в глубоком недосовке Лозунг : ".... доим всех всех коров подряд, а как прыкажет нам ЦК, то мы подоим и быка....."
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    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 02.02.2020 17:52
    +1
    Такое впечатление, что он работает по плану социалистического соревнования, как это было у нас в Союзе
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    Sinoga
      Sinoga, 02.02.2020 18:54
    +1
    Причём здесь совок.? Причём здесь соцсоревнования?Бред сивой кобылы! Как может так и забивает. И в Италии не затерялся, это не Испания где можно по три гола забирать в каждом матче.
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 02.02.2020 17:52
    +1
    Такое впечатление, что он работает по плану социалистического соревнования, как это было у нас в Союзе
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