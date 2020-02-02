Серия А. Дубль Роналду помог Ювентусу обыграть Фиорентину

Туринский клуб победил в матче 22-го тура чемпионата Италии

  • 02.02.2020 15:51
  • 1432 просмотра
  • 9 комментариев
Серия А. Дубль Роналду помог Ювентусу обыграть Фиорентину
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«Ювентус» одержал уверенную победу над «Фиорентиной» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 3:0, дубль оформил форвард туринцев Криштиану Роналду.

«Ювентус» - «Фиорентина» - 3:0 (1:0)
Голы: Криштиану Роналду 40 (пенальти), Криштиану Роналду 80 (пенальти), де Лигт 90+1

«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Пьянич, Рабьо, Дуглас Коста (Бернардески 83), Игуаин (Дибала 67), Криштиану Роналду
«Фиорентина»: Дронговски, Чеккерини, Пеццелья, Игор, Поль Лирола (Агудело 89), Бенасси, Пульгар, Геззаль (Влахович 60), Дальберт, Кутроне (Соттил 73), Кьеза
Предупреждения: Кьеза 33, Бонуччи 35, Пеццелья 39, Геззаль 50, Чеккерини 80

После этого матча «Ювентус» занимает первую позицию в турнирной таблице (54 очка), а «Фиорентина» располагается на четырнадцатой строчке (25 очков).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    denzellezned
    online
      denzellezned, 02.02.2020 17:27
    0
    ukrnet1245, 02.02.2020 16:04
    А что это меняет?
    Ну наприклад, « Дідусь виграв стометрівку» або «Дідусь виграв стометрівку серед пенсіонерів», чи так « Чоловік присів 200 разів» або «Чоловік присів 200 разів, за два підходи», ну і т.д. Тепер розумієте різницю? Тому Роналду забив дубль, і Роналду забив дубль з пенальті, має різницю.. Що Рон мегафорвад згоден, другий після Мессі
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 02.02.2020 16:50
    +1
    Predator, 02.02.2020 16:46
    дубль пеналду так лучше звучит
    Сразу видно личного фаната шмесси. Это я еще культурно выразился о таких как ты...
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    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 02.02.2020 16:50
    +2
    mb_cdi, 02.02.2020 16:01
    Не смотрел матч. Знаю лишь одно. Ювентус все время тянут судьи. Как подтверждение этому они ничего не могут выиграть в Европе с 1996 года....и то по пенальти у Аякса который не смог выставить в силу тех или инных обстоятельств основной состав.
    Ювентус - 35 кратный чемпион Италии. И в финале ЛЧ играл. О каком "тянут судьи" вы говорите? Не смешите мои тапочки... Мне это напоминает россказни недалеких людишек что якобы Реал купил три кубка ЛЧ подряд и судьи тянули команду Зидана к победам...
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    Predator
      Predator, 02.02.2020 16:46
    -3
    дубль пеналду так лучше звучит
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    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 02.02.2020 16:42
    +1
    Роналду в свои 35 лет, забивает в каждом матче. Воистину великий спортсмен!
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    yuryan
    yuryan, 02.02.2020 16:09
    0
    ukrnet1245, 02.02.2020 16:04
    А что это меняет?
    То що дубль з пенальті може навіть воротар забити ;) думаю уточнивши таку інфу в заголовку - нічого б не спортили!
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    ukrnet1245
    online
      ukrnet1245, 02.02.2020 16:04
    +3
    yuryan, 02.02.2020 15:58
    Дубль Роналду «з пенальті» - забули добавити
    А что это меняет?
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    mb_cdi
      mb_cdi, 02.02.2020 16:01
    -6
    Не смотрел матч. Знаю лишь одно. Ювентус все время тянут судьи. Как подтверждение этому они ничего не могут выиграть в Европе с 1996 года....и то по пенальти у Аякса который не смог выставить в силу тех или инных обстоятельств основной состав.
    Ссылка
    yuryan
    yuryan, 02.02.2020 15:58
    +2
    Дубль Роналду «з пенальті» - забули добавити
    Ссылка
    ukrnet1245
    online
      ukrnet1245, 02.02.2020 16:04
    +3
    yuryan, 02.02.2020 15:58
    Дубль Роналду «з пенальті» - забули добавити
    А что это меняет?
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 02.02.2020 16:50
    +2
    mb_cdi, 02.02.2020 16:01
    Не смотрел матч. Знаю лишь одно. Ювентус все время тянут судьи. Как подтверждение этому они ничего не могут выиграть в Европе с 1996 года....и то по пенальти у Аякса который не смог выставить в силу тех или инных обстоятельств основной состав.
    Ювентус - 35 кратный чемпион Италии. И в финале ЛЧ играл. О каком "тянут судьи" вы говорите? Не смешите мои тапочки... Мне это напоминает россказни недалеких людишек что якобы Реал купил три кубка ЛЧ подряд и судьи тянули команду Зидана к победам...
    Ссылка
    yuryan
    yuryan, 02.02.2020 15:58
    +2
    Дубль Роналду «з пенальті» - забули добавити
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 02.02.2020 16:50
    +1
    Predator, 02.02.2020 16:46
    дубль пеналду так лучше звучит
    Сразу видно личного фаната шмесси. Это я еще культурно выразился о таких как ты...
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 02.02.2020 16:42
    +1
    Роналду в свои 35 лет, забивает в каждом матче. Воистину великий спортсмен!
    Ссылка
    denzellezned
    online
      denzellezned, 02.02.2020 17:27
    0
    ukrnet1245, 02.02.2020 16:04
    А что это меняет?
    Ну наприклад, « Дідусь виграв стометрівку» або «Дідусь виграв стометрівку серед пенсіонерів», чи так « Чоловік присів 200 разів» або «Чоловік присів 200 разів, за два підходи», ну і т.д. Тепер розумієте різницю? Тому Роналду забив дубль, і Роналду забив дубль з пенальті, має різницю.. Що Рон мегафорвад згоден, другий після Мессі
    Ссылка
    yuryan
    yuryan, 02.02.2020 16:09
    0
    ukrnet1245, 02.02.2020 16:04
    А что это меняет?
    То що дубль з пенальті може навіть воротар забити ;) думаю уточнивши таку інфу в заголовку - нічого б не спортили!
    Ссылка
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