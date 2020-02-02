Серия А. Дубль Роналду помог Ювентусу обыграть Фиорентину

«Ювентус» одержал уверенную победу над «Фиорентиной» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 3:0, дубль оформил форвард туринцев Криштиану Роналду.
«Ювентус» - «Фиорентина» - 3:0 (1:0)
Голы: Криштиану Роналду 40 (пенальти), Криштиану Роналду 80 (пенальти), де Лигт 90+1
«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Пьянич, Рабьо, Дуглас Коста (Бернардески 83), Игуаин (Дибала 67), Криштиану Роналду
«Фиорентина»: Дронговски, Чеккерини, Пеццелья, Игор, Поль Лирола (Агудело 89), Бенасси, Пульгар, Геззаль (Влахович 60), Дальберт, Кутроне (Соттил 73), Кьеза
Предупреждения: Кьеза 33, Бонуччи 35, Пеццелья 39, Геззаль 50, Чеккерини 80
После этого матча «Ювентус» занимает первую позицию в турнирной таблице (54 очка), а «Фиорентина» располагается на четырнадцатой строчке (25 очков).
Источник — Sport.ua
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