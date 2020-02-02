Туринский «Ювентус» уверенно обыграл «Фиорентину» (3:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии.
Смотрите лучшие эпизоды матча.
Лучшие моменты матча Ювентус - Фиорентина
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Де Шильо (Ювентус).
|80'
|ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Ювентус).
|40'
|ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Ювентус).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.