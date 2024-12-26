Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Миколенко привез пенальти. Холанд спасает украинца и не забивает с точки
Англия
26 декабря 2024, 15:50 |
126
1

Миколенко привез пенальти. Холанд спасает украинца и не забивает с точки

Защитник «Эвертона» мог подвести команду в начале второго тайма

26 декабря 2024, 15:50 |
126
1
Миколенко привез пенальти. Холанд спасает украинца и не забивает с точки
Getty Images/Global Images Ukraine

26 декабря на «Этихад» проходит матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» встречается с «Эвертоном».

Второй тайм неудачно начался для украинца Виталия Миколенко. На 51-й минуте он подсек соперника в штрафной площадке, за что арбитр назначил пенальти.

Отметим, что Миколенко уже имел желтую карточку, поэтому рисковал получить вторую и быть удаленным с поля.

К отметке подошел Эрлинг Холанд, но не смог переиграть Пикфорда в дуэли.

Счет остался ничейным - 1:1.

Видео момента уже доступно на Telegram-канале «100 хвилин АПЛ».

По теме:
Забарный сыграет? Известны стартовые составы матча Борнмут – Кристал Пэлас
Встреча с Моуриньо? Лидер Манчестер Сити может перебраться в Турцию
Гол-красавец. Игроки Эвертона сравняли счет в матче с Манчестер Сити
Эрлинг Холанд Виталий Миколенко Эвертон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Илиман Ндиайе пенальти
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
Футбол | 25 декабря 2024, 23:51 5
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился

Анатолий Трубин сделал предложение Марине Галаган еще 16 апреля 2024 года

Лидер Шахтера может перебраться в Турцию. Станет одноклубником украинца
Футбол | 26 декабря 2024, 12:19 15
Лидер Шахтера может перебраться в Турцию. Станет одноклубником украинца
Лидер Шахтера может перебраться в Турцию. Станет одноклубником украинца

Александр Зубков может сменить клубную прописку

Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Футбол | 25.12.2024, 22:30
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Бокс | 26.12.2024, 08:22
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
ВИДЕО. Коуч топ-клуба Европы поздравил фанатов с Рождеством по-украински
Футбол | 26.12.2024, 14:04
ВИДЕО. Коуч топ-клуба Европы поздравил фанатов с Рождеством по-украински
ВИДЕО. Коуч топ-клуба Европы поздравил фанатов с Рождеством по-украински
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ivan Sergeev
Пікфорд рятує... 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Челси оценил присутствие Мудрика на поединке Усика
Тренер Челси оценил присутствие Мудрика на поединке Усика
24.12.2024, 15:28 10
Футбол
Фьюри – шестой, где Усик? Обновился рейтинг лучших боксеров хевивейта
Фьюри – шестой, где Усик? Обновился рейтинг лучших боксеров хевивейта
25.12.2024, 13:46
Бокс
Безоговорочный фаворит. Обновлен рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025
Безоговорочный фаворит. Обновлен рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025
25.12.2024, 15:52 7
Футбол
ФОТО. Андрей Лунин выбрал очень необычную страну для новогодних каникул
ФОТО. Андрей Лунин выбрал очень необычную страну для новогодних каникул
26.12.2024, 05:25 9
Футбол
Стало известно, какие клубы Первой лиги стремятся выйти в УПЛ
Стало известно, какие клубы Первой лиги стремятся выйти в УПЛ
24.12.2024, 13:48
Футбол
БРИЕДИС – о реванше Усик – Фьюри: «Все видели? Он был просто напуган»
БРИЕДИС – о реванше Усик – Фьюри: «Все видели? Он был просто напуган»
24.12.2024, 10:55 2
Бокс
Аль-Шейх рассказал, кто будет следующим соперником Усика. Но есть условие
Аль-Шейх рассказал, кто будет следующим соперником Усика. Но есть условие
24.12.2024, 09:40 3
Бокс
Назван лучший супертяжеловес в истории. На каком месте теперь Усик?
Назван лучший супертяжеловес в истории. На каком месте теперь Усик?
24.12.2024, 08:26 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем