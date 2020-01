ОФИЦИАЛЬНО. Милан продал Пентека в Герту

Немецкая «Герта» подтвердила подписание форварда «Милана» Кшиштофа Пентека. О деталях трансфера информации нет, а берлинский клуб только проинформировал, что игрок подписал долгосрочный контракт.

В прошлом сезоне 24-летний футболист провел за «Милан» в Серии A 18 матчей и забил 9 голов, сумев ярко дебютировать в новой команде.

Однако в текущем чемпионате у польского игрока 4 гола в 18-ти встречах.

«Герта» в Бундеслиге идет на 13-м месте.

It's official! ✍️#IlPistolero will be shooting for Hertha 🔫https://t.co/8dewuNaNM6#hahohe pic.twitter.com/DoHcAnt1eJ