ОФИЦИАЛЬНО. Милан продал Пентека в Герту

Форвард перебрался в Германию

  • 30.01.2020 19:34
  • 2980 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Милан продал Пентека в Герту
© herthabsc.de

Немецкая «Герта» подтвердила подписание форварда «Милана» Кшиштофа Пентека. О деталях трансфера информации нет, а берлинский клуб только проинформировал, что игрок подписал долгосрочный контракт.

В прошлом сезоне 24-летний футболист провел за «Милан» в Серии A 18 матчей и забил 9 голов, сумев ярко дебютировать в новой команде.

Однако в текущем чемпионате у польского игрока 4 гола в 18-ти встречах.

«Герта» в Бундеслиге идет на 13-м месте.

 

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Источник — ФК Герта

(7 голосов)

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Комментарии
    Юрій Попович
      Юрій Попович, 30.01.2020 20:15
    0
    Не Пентек , а Пйонтек.
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 30.01.2020 20:07
    +2
    Здувся поляк. А так в тому сезоні кричали - новий Шева! Не буде там нового Шеви ще довго
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 30.01.2020 20:07
    +2
    Здувся поляк. А так в тому сезоні кричали - новий Шева! Не буде там нового Шеви ще довго
    Ссылка
    Юрій Попович
      Юрій Попович, 30.01.2020 20:15
    0
    Не Пентек , а Пйонтек.
    Ссылка
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