Федерер выиграл 99-й матч на Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер (№3 ATP) одержал 99-ю победу в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче второго раунда основной сетки 38-летний теннисист обыграл Филиппа Краиновича из Сербии (№41 ATP) – 6:1, 6:4, 6:1.

Отметим, что больше побед на турнирах Большого шлема у Федерера только на Уимблдоне (101). Ни один теннисист в истории не выиграл сотню матчей на одном из четырех мейджоров. В этом году такой шанс будет у Рафаэля Надаля, которому, в случае победы на Ролан Гаррос, также может покориться эта цифра.

