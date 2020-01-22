Федерер выиграл 99-й матч на Australian Open

Только на Уимблдоне Роджер побеждал чаще

  • 22.01.2020 14:15
  • 457 просмотров
  • 1 комментарий
Федерер выиграл 99-й матч на Australian Open
© ATP. Роджер Федерер
Швейцарский теннисист Роджер Федерер (№3 ATP) одержал 99-ю победу в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису. 
 
В матче второго раунда основной сетки 38-летний теннисист обыграл Филиппа Краиновича из Сербии (№41 ATP) – 6:1, 6:4, 6:1.
 
Отметим, что больше побед на турнирах Большого шлема у Федерера только на Уимблдоне (101). Ни один теннисист в истории не выиграл сотню матчей на одном из четырех мейджоров. В этом году такой шанс будет у Рафаэля Надаля, которому, в случае победы на Ролан Гаррос, также может покориться эта цифра.
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.01.2020 14:17
    +1
    Снимите про него фильм.
    Я смотрел только что его игру.
    38 лет 3 ракетка мира.
    Мне кажется він з Мельмака.)))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.01.2020 14:17
    +1
    Снимите про него фильм.
    Я смотрел только что его игру.
    38 лет 3 ракетка мира.
    Мне кажется він з Мельмака.)))
    Ссылка
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