Эшли Янг выразил благодарность Манчестер Юнайтед

Английский защитник Эшли Янг, который перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед», поблагодарил свой бывший клуб.

«Вы дали мне возможность играть с легендами, выигрывать трофеи, работать под руководством величайшего менеджера в истории и быть вашим капитаном. Спасибо, что позволили мне стать частью вашей истории на восемь с половиной лет», - написал Янг в Twitter.

To @ManUtd: you gave me the chance to play with legends, to win trophies, to work under the greatest manager in history and to be your captain. Thank you for letting me be part of your story for eight and a half years ❤ pic.twitter.com/6ENXMEtjTG