Эшли Янг выразил благодарность Манчестер Юнайтед

После перехода в «Интер» защитник обратился к бывшему клубу

  • 18.01.2020 12:19
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Эшли Янг выразил благодарность Манчестер Юнайтед
© Twitter. Эшли Янг

Английский защитник Эшли Янг, который перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед», поблагодарил свой бывший клуб.

«Вы дали мне возможность играть с легендами, выигрывать трофеи, работать под руководством величайшего менеджера в истории и быть вашим капитаном. Спасибо, что позволили мне стать частью вашей истории на восемь с половиной лет», - написал Янг в Twitter.

 

 

Напомним, что Янг перешел в «Интер» за 1,5 млн евро. Он подписал контракт до конца сезона с опцией продления на сезон.

В «Интере» Янг будет выступать под 15-м номером.

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Источник — Sport.ua

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