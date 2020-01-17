ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал Эшли Янга

«Интер» официально объявил о подписании капитана «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга.

Соглашение с 34-летним ветераном рассчитано до конца текущего сезона с опцией продления еще на год.

Сумма трансфера не сообщается, однако, по информации итальянских СМИ, она составила 1,5 млн евро.

В «Интере» Янг будет выступать под 15-м номером.

Также «Интер» близок к подписанию лидера «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.