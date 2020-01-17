ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал Эшли Янга

«Интер» официально объявил о подписании капитана «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга.
Соглашение с 34-летним ветераном рассчитано до конца текущего сезона с опцией продления еще на год.
Сумма трансфера не сообщается, однако, по информации итальянских СМИ, она составила 1,5 млн евро.
В «Интере» Янг будет выступать под 15-м номером.
Также «Интер» близок к подписанию лидера «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
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Источник — ФК Интер
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