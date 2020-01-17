ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал Эшли Янга

Капитан «Манчестер Юнайтед» продолжит карьеру в Италии

  • 17.01.2020 21:33
  • 1473 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал Эшли Янга
© twitter.com/Inter

«Интер» официально объявил о подписании капитана «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга.

Соглашение с 34-летним ветераном рассчитано до конца текущего сезона с опцией продления еще на год.

Сумма трансфера не сообщается, однако, по информации итальянских СМИ, она составила 1,5 млн евро.

В «Интере» Янг будет выступать под 15-м номером.

Также «Интер» близок к подписанию лидера «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Интер

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    deserte
    online
      deserte, 17.01.2020 22:13
    -1
    Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king-ball.ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе.
    Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто по братски делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
    Ссылка
    NachoBarbero
    NachoBarbero, 17.01.2020 22:07
    0
    Old but gold
    Ссылка
    NachoBarbero
    NachoBarbero, 17.01.2020 22:07
    0
    Old but gold
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности