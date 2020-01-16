Интер готов предложить €15 миллионов за Эриксена

Миланский клуб намерен подписать полузащитника «Тоттенхэма»

  • 16.01.2020 19:44
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Интер готов предложить €15 миллионов за Эриксена
© Playing for 90. Кристиан Эриксен

Миланский «Интер» готов заплатить €15 миллионов за выкуп контракта 27-летнего датского полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. Также «шпоры» могут получить €3 миллиона в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что «Интер» предложил Эриксену четырехлетний контракт. В «Милане» футболист будет зарабатывать €9 миллионов в год.

В текущем сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 26 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Контракт Кристиана с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2020-го года.

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Источник — Corriere dello Sport

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