Интер готов предложить €15 миллионов за Эриксена

Миланский «Интер» готов заплатить €15 миллионов за выкуп контракта 27-летнего датского полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. Также «шпоры» могут получить €3 миллиона в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что «Интер» предложил Эриксену четырехлетний контракт. В «Милане» футболист будет зарабатывать €9 миллионов в год.

В текущем сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 26 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Контракт Кристиана с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2020-го года.