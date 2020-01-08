Интер предложил Эриксену четырехлетний контракт

«Интер» сделал конкретное предложение хавбеку «Тоттенхэма» Кристиану Эриксену.
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, директор миланского клуба Джузеппе Маротта готов заключить с датчанином четырехлетний контракт.
Ожидается, что трансфер игрока обойдется «Интеру» в 20-25 млн евро.
В текущем сезоне Кристиан провел за «Тоттенхэм» 23 матча во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.
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