Эриксен близок к переходу в Интер

27-летний датский полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к переходу в миланский «Интер».
Сумма трансфера составит €20-24 миллиона. Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2020-го года, после чего футболист получит статус свободного агента.
В текущем сезоне Кристиан провел за «Тоттенхэм» 23 матча во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.
В активе Эриксена 95 матчей за сборную Дании, где он забил 31 гол.
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Источник — Ekstra Bladet
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