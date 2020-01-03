Эриксен близок к переходу в Интер

Миланский клуб заплатит за игрока «Тоттенхэма» €20-24 миллиона

  • 03.01.2020 21:13
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Эриксен близок к переходу в Интер
© Instagram. Кристиан Эриксен

27-летний датский полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к переходу в миланский «Интер».

Сумма трансфера составит €20-24 миллиона. Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2020-го года, после чего футболист получит статус свободного агента.

В текущем сезоне Кристиан провел за «Тоттенхэм» 23 матча во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

В активе Эриксена 95 матчей за сборную Дании, где он забил 31 гол.

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Источник — Ekstra Bladet

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