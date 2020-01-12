Хулиган, сломавший тики-таку: путь Диего Симеоне

Sport.ua - о молодости одного из самых успешных тренеров современности

  • 12.01.2020 13:00
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Хулиган, сломавший тики-таку: путь Диего Симеоне
© Твиттер Атлетико. Диего Симеоне

Аргентина

- Ты кто такой? Подойди сюда. Сколько тебе лет?

- Пятнадцать, тренер.

- Через два года ты будешь играть в основе, или я ничего не смыслю в футболе.

Викторио Спинетто любил, когда играли до конца, поэтому не наказал юного Симеоне за грубый прыжок в соперника. Этот парень и раньше ему нравился - неутомимый, настойчивый, с характером. Именно это Спинетто больше всего ценил в игроках.

Для аргентинского футбола Викторио был персоной знаковой. Когда они встретились с Диего тренеру было уже за 70, и он на добровольных началах помогал родному «Велесу» готовить молодежь. А вот в 50-60-х он прослыл самым настоящим революционером. Когда в 1958-м Аргентина на ЧМ была разбита Чехословакией 1:6, Спинетто стал первым, кто отказался от традиционного атакующего стиля «Ла Нуэстра» и начал играть от обороны.

Его команды ненавидели за излишнюю прагматичность и жесткость, но Спинетто гнул свою линию, брал трофеи и сформировал целую тренерскую школу. Так, его учеником был Освальдо Субельдия, который, в свою очередь, воспитал Карлоса Билардо - тренера, с которым Аргентина выиграла ЧМ-1986 и дошла до финала на ЧМ-1990.

С Билардо Симеоне еще пересечется - в 1992-м в «Севилье», и они быстро найдут общий язык. Но это будет потом.

На раннем этапе Симеоне формировал Спинетто. Старик был больше чем просто тренером - он делился с молодежью философией, которая была одинаково полезна и на поле, и в жизни. Никаких празднований ничьих; никаких подбадриваний после промахов; никаких аплодисментов за вычурный финт. На поле команда выходила только ради одного - победы. И еще, абсолютная самоотдача до последней секунды. Это даже не обсуждалось.

Спинетто настаивал, что команда всегда важнее любой, даже самой яркой индивидуальности. Кто с этим не соглашался - уходил. А вот Симеоне принцип пришелся по душе, и он быстро шел вверх. В те годы его и прозвали «Чолито» (уменьшенное от Чоло) - так в Латинской Америке называли метисов-работяг.

Диего и правда вкалывал на поле, как никто другой, и в 1987 году предсказание Спинетто сбылось - 17-летний Симеоне дебютировал за основу «Велеса» против «Химнасии» (1:2). В том сезоне он суммарно сыграл 28 матчей и забил 4 гола, сходу став ключевым игроком команды.

Прогресс Симеоне поражал - уже в 1988-м он дебютировал за сборную Аргентины, а в 1990-м отбыл в Европу, заключив контракт с «Пизой».

Когда спустя много лет его спросили, как ему удалось столь быстро ворваться в элитный футбол, Диего, немного подумав, сказал: «Упорство. Я всегда был очень требователен к себе. Я ставил цели и шел к ним, не отвлекаясь. И еще у меня была очень ценная вещь для футболиста: я хорош знал свои недостатки, и всегда старался их скрывать».

Испания

Первая попытка покорить Серию А у Симеоне не получилась - его «Пиза» вылетела из элиты и не смогла туда оперативно вернуться. Пришлось ехать в Испанию - сперва в «Севилью» к Билардо и Марадоне, а спустя два года - в «Атлетико». Там-то Симеоне и раскрылся по-настоящему.

Это была любовь с первого взгляда. «Матрасникам» в те годы сильно не хватало не только результатов, но и идентичности. «Реал» позиционировал себя командой звезд, «Барселона» - символом целого народа, а вот «Атлетико» ответить было нечем.

Тут и пришелся ко двору Симеоне, который выходил на поле словно с ножом в зубах - ни на секунду не останавливался, вырывал мяч с ногами и отдавался игре на 120%. Очень скоро Диего превратился в ментального лидера команды, даром что было ему всего 24. Стиль аргентинца определял всю игру «Атлетико». Классу «Реала» и философии «Барсы» «Матрасники» противопоставили запредельную самоотдачу и быстрые контратаки. И это работало. В сезоне-1995/96 «Атлетико» выиграл и чемпионат, и Кубок Испании, окончательно отправив на покой «дрим-тим» Йохана Кройффа.

Команда Радомира Антича играла по схеме 4-4-2, и от Симеоне требовалось не только отбирать, но и много подключаться к атакам. С этим у Диего проблем не было - за сезон он забил рекордные для себя 12 голов, став вторым лучшим бомбардиром команды после болгарина Любослава Пенева.

Но еще ценнее для «Матрасников» была беговая работа Симеоне. Он успевал и прессинг в средней зоне организовывать, и в чужую штрафную врываться, и контратаки разгонять, обеспечивая игре «Атлетико» необходимую динамичность. Спустя годы этот стиль назовут «бокс-ту-бокс».

Задержаться в «Атлетико» у Симеоне, однако, не получилось, как и у «Матрасников» на вершине Примеры - спустя год после сенсационного чемпионства команда свалится на 5-е место, а Диего уедет в Италию.

В «Атлетико» он еще вернется целых два раза - как игрок и как тренер. Эмоциональная связь между Симеоне и болельщиками «Кольчонерос» не угаснет за три десятилетия и определит небывалый взлет мадридского клуба, который с помощью Эль Чоло наконец обрел свою философию и место на футбольной карте. Все оказалось донельзя просто: уже на первой пресс-конференции во главе «Атлетико» Симеоне все сказал: «Самоотдача главнее всего. Это даже не обсуждается».

Италия

Если в Аргентине Симеоне научили жизни, а в Испании - контратакам, то в Серии А Диего обучился обороне.

В «Интере» его тренировал Луиджи Симони, адепт сверхосторожного футбола. Его команда садилась в оборону очень низко, в отборе участвовали девять полевых игроков, но пружина моментально выпрямлялась при перехвате мяча - все по заветам одного из отцов катеначчо Нерео Рокко, у которого Симони играл в 60-е.

В этой модели Симеоне больше не нужно было гоняться от своей штрафной до чужой, и он эволюционировал в классического опорного хавбека. Даже при контратаках он редко бегал вперед. Вообще в том «Интере» атаковала по большей части троица Роналдо - Саморано - Джоркаефф. Остальные подключались ситуативно.

Тактика, однако, приносила результат. В 1998-м «Интер» выиграл Кубок УЕФА, разгромив в финале «Лацио» (3:0). Параллельно команда стала второй в Серии А после «Ювентуса», пропустив наименьшее количество голов (27).

Роль Симеоне в оборонительных успехах «Нерадзурри» была огромна. Он не только грамотно руководил центром поля, но и при необходимости менял возрастного Бергоми в защите. Спустя полтора десятка лет Симони признается, что «Диего уже тогда был тренером на поле. Я никогда не сомневался, что он станет великим».

Диего так понравилась роль волнореза, что позже он исполнял ее и в «Лацио» Свена-Йорана Эриксона, где в одиночку сбалансировал очень атакующий состав с Недведом, Вероном и Креспо. Вместе они выиграли для «Орлов» второе скудетто в истории клуба в 2000 году.

Новая версия Симеоне редко оказывалась впереди линии мяча и шикарно читала игру, лишая соперников зон, а порой и здоровья, если те уж слишком рьяно рвались в атаку. Ради победы Диего был готов на все - хоть на грубейший фол, хоть на театральное представление, в чем лично убедился Дэвид Бекхэм на ЧМ-1998. «Думаю, на моем месте любой поступил бы так же», - сухо отрезал тогда аргентинец.

***

Прагматик до мозга костей, он чувствовал вину лишь когда его команда проигрывала. Этому его учили в «Велесе», и Симеоне пронес этот принцип через всю карьеру и даже дальше.

Европа не изменила Эль Чоло, а, скорее, обогатила. В Испании он научился быстро продвигаться вперед и создавать ситуативное преимущество на нужном участке поля, в Италии - правильно располагаться без мяча и терпеливо ждать своего шанса. Эта гремучая смесь в итоге свергла с трона «Барсу», чья тики-така казалась вершиной футбольного искусства в начале десятых.

Фанаты сломали копья в спорах - одним претила неэстетичная игра «Матрасников»; те же, кому надоело бесконечное перекатывание мяча, были от нее в восторге.

На вкус и цвет товарищей нет, но одно можно сказать точно - детище Симеоне появилось весьма вовремя. Атакующие «Реал» и «Барса» увязли в разборках между собой, и обоим был нужен хорошенький пинок для дальнейшего прогресса. Ультразащитный и сверхжесткий «Атлетико» выглядел на их фоне свежо и необычно, и в этой борьбе противоположностей родился сегодняшний футбол, в котором даже «Барса» далеко не всегда цепляется за контроль мяча.

Викторио Спинетто таки смыслил в футболе многое, тут не поспоришь.

Роман СИНЧУК

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    alvesh
    alvesh, 12.01.2020 13:10
    0
    Какая же у него крутая карьера!
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    alvesh
    alvesh, 12.01.2020 13:10
    0
    Какая же у него крутая карьера!
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