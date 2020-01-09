ВИДЕО. Головой в бассейн. Как Диего Коста попал в небольшую аварию

Форвард мадридского «Атлетико» решил попрактиковаться в картинге у бассейна

  • 09.01.2020 13:38
  • 1903 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Головой в бассейн. Как Диего Коста попал в небольшую аварию
© Twitter. Диего Коста

Форвард мадридского «Атлетико» Диего Коста решил попрактиковаться в некоем подобии картинга.

Тренируясь у бассейна, футболист не справился с управлением и попал в небольшую смешную аварию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@diego.costa crashing like it’s MarioKart 💦🚙

Публикация от 433 (@433)

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    zeka23
      zeka23, 09.01.2020 15:03
    0
    Пьяным за руль не садись! )
    Ссылка
    zeka23
      zeka23, 09.01.2020 15:03
    0
    Пьяным за руль не садись! )
    Ссылка
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