ВИДЕО. Головой в бассейн. Как Диего Коста попал в небольшую аварию

Форвард мадридского «Атлетико» Диего Коста решил попрактиковаться в некоем подобии картинга.
Тренируясь у бассейна, футболист не справился с управлением и попал в небольшую смешную аварию.
Diego Costa riding a go-kart near a swimming pool...— The Sportsman (@TheSportsman) January 8, 2020
What could go wrong?
📱 Insta: diego.costa pic.twitter.com/sVowyQhReH
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Источник — Sport.ua
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