Ярмоленко – вне заявки на матч с Кристал Пэлас

У украинского форварда травма

  • 26.12.2019 16:50
  • 832 просмотра
  • 1 комментарий
Ярмоленко – вне заявки на матч с Кристал Пэлас
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

Сегодня «Вест Хэм» в 19-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Андрей Ярмоленко не вошел в заявку «Вест Хэма» на матч:

Отсутствие Ярмоленко связано с травмой украинца, из-за которой он пропустит 3-4 недели.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги на счету 30-летнего Ярмоленко 15 матчей, 3 гола и 1 результативная передача.

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    umnuy
    online
      umnuy, 26.12.2019 17:24
    0
    Это что черный юмор?
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 26.12.2019 17:24
    0
    Это что черный юмор?
    Ссылка
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