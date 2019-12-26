Ярмоленко – вне заявки на матч с Кристал Пэлас

Сегодня «Вест Хэм» в 19-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Андрей Ярмоленко не вошел в заявку «Вест Хэма» на матч:

Our team to take on Crystal Palace ⚒ pic.twitter.com/s7sYdVfqoD — West Ham United (@WestHam) December 26, 2019

Отсутствие Ярмоленко связано с травмой украинца, из-за которой он пропустит 3-4 недели.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги на счету 30-летнего Ярмоленко 15 матчей, 3 гола и 1 результативная передача.