Ярмоленко – вне заявки на матч с Кристал Пэлас

Сегодня «Вест Хэм» в 19-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Андрей Ярмоленко не вошел в заявку «Вест Хэма» на матч:

