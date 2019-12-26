Ярмоленко – вне заявки на матч с Кристал Пэлас

Сегодня «Вест Хэм» в 19-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Андрей Ярмоленко не вошел в заявку «Вест Хэма» на матч:
Our team to take on Crystal Palace ⚒ pic.twitter.com/s7sYdVfqoD— West Ham United (@WestHam) December 26, 2019
Отсутствие Ярмоленко связано с травмой украинца, из-за которой он пропустит 3-4 недели.
В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги на счету 30-летнего Ярмоленко 15 матчей, 3 гола и 1 результативная передача.
Источник — Twitter
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