Ярмоленко выбыл на 3-4 недели из-за травмы

30-летний вингер лондонского «Вест Хэма» и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко получил новую травму.
По данным источника, Ярмоленко повредил приводящую мышцу бедра, из-за чего вынужден пропустить 3-4 недели. Таким образом, украинец пропустит самый горячий отрезок сезона - Boxing Day, и не поможет «молотобойцам», как минимум, в 5 поединках.
Ярмоленко не сможет помочь своей команде в матчах против «Кристал Пэлэс», «Лестера», «Борнмута», «Гиллингема», «Шеффилд Юнайтед» и «Эвертона».
В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги на счету 30-летнего Ярмоленко 15 матчей, 3 гола и 1 результативная передача.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» хочет продать Ярмоленко в январе.
Источник — zbirna.com
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