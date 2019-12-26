Ярмоленко выбыл на 3-4 недели из-за травмы

Украинский вингер «Вест Хэма» больше не сыграет в 2019 году

  • 26.12.2019 10:38
  • 1983 просмотра
  • 9 комментариев
Ярмоленко выбыл на 3-4 недели из-за травмы
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко
30-летний вингер лондонского «Вест Хэма» и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко получил новую травму.
 
По данным источника, Ярмоленко повредил приводящую мышцу бедра, из-за чего вынужден пропустить 3-4 недели. Таким образом, украинец пропустит самый горячий отрезок сезона - Boxing Day, и не поможет «молотобойцам», как минимум, в 5 поединках.
 
Ярмоленко не сможет помочь своей команде в матчах против «Кристал Пэлэс», «Лестера», «Борнмута», «Гиллингема», «Шеффилд Юнайтед» и «Эвертона».
 
В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги на счету 30-летнего Ярмоленко 15 матчей, 3 гола и 1 результативная передача.
 
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Источник — zbirna.com

(6 голосов)

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Комментарии
    Дмитрий Косьмин
      Дмитрий Косьмин, 26.12.2019 11:25
    +1
    Он и до этого не особо помогал.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 26.12.2019 11:21
    +1
    BROOKS, 26.12.2019 11:12
    А Миколенко?По моему Миколенко лучший сейчас на левом фланге, посмотрим что будет весной.
    Я про атаку Миколенко все таки защитник !
    Ссылка
    BROOKS
    online
      BROOKS, 26.12.2019 11:12
    0
    UKRAINE FAN, 26.12.2019 10:47
    Тяжело нам будет на Евро. Ярмоленко не в форме все не как не наберет оборотов. С лева вообще не кому играть Коно и Марлос сейчас очень слабо смотрятся.
    А Миколенко?По моему Миколенко лучший сейчас на левом фланге, посмотрим что будет весной.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 26.12.2019 10:57
    +4
    Привычки нельзя изменить. Все таки рождественские праздники! Решил отгулять как раньше!
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 26.12.2019 10:56
    +4
    а потому что привык с ноября по февраль валяться на пляже. а в Англии нужно работать.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 26.12.2019 10:53
    +1
    Побыстрее выздоравливай Андрей.собирай рюкзачек и быстренько возвращайся в Динамо.а там и пенсия не за горами
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 26.12.2019 10:49
    +3
    salamanka1982, 26.12.2019 10:47
    Повезло динамо, що втюхали такого "хрусталіка" а-ля компані чи чигринській за 25 лямів. Людина-травма, а не футболіст серйозних клубів
    Просто там нагрузки другие вот он и ломаеться. Это в УПЛ даже алкоголики могут играть!
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 26.12.2019 10:47
    +4
    Повезло динамо, що втюхали такого "хрусталіка" а-ля компані чи чигринській за 25 лямів. Людина-травма, а не футболіст серйозних клубів
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 26.12.2019 10:47
    -2
    Тяжело нам будет на Евро. Ярмоленко не в форме все не как не наберет оборотов. С лева вообще не кому играть Коно и Марлос сейчас очень слабо смотрятся.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 26.12.2019 10:57
    +4
    Привычки нельзя изменить. Все таки рождественские праздники! Решил отгулять как раньше!
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 26.12.2019 10:56
    +4
    а потому что привык с ноября по февраль валяться на пляже. а в Англии нужно работать.
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 26.12.2019 10:47
    +4
    Повезло динамо, що втюхали такого "хрусталіка" а-ля компані чи чигринській за 25 лямів. Людина-травма, а не футболіст серйозних клубів
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 26.12.2019 10:49
    +3
    salamanka1982, 26.12.2019 10:47
    Повезло динамо, що втюхали такого "хрусталіка" а-ля компані чи чигринській за 25 лямів. Людина-травма, а не футболіст серйозних клубів
    Просто там нагрузки другие вот он и ломаеться. Это в УПЛ даже алкоголики могут играть!
    Ссылка
    Дмитрий Косьмин
      Дмитрий Косьмин, 26.12.2019 11:25
    +1
    Он и до этого не особо помогал.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 26.12.2019 11:21
    +1
    BROOKS, 26.12.2019 11:12
    А Миколенко?По моему Миколенко лучший сейчас на левом фланге, посмотрим что будет весной.
    Я про атаку Миколенко все таки защитник !
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 26.12.2019 10:53
    +1
    Побыстрее выздоравливай Андрей.собирай рюкзачек и быстренько возвращайся в Динамо.а там и пенсия не за горами
    Ссылка
    BROOKS
    online
      BROOKS, 26.12.2019 11:12
    0
    UKRAINE FAN, 26.12.2019 10:47
    Тяжело нам будет на Евро. Ярмоленко не в форме все не как не наберет оборотов. С лева вообще не кому играть Коно и Марлос сейчас очень слабо смотрятся.
    А Миколенко?По моему Миколенко лучший сейчас на левом фланге, посмотрим что будет весной.
    Ссылка
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