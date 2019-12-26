Ярмоленко выбыл на 3-4 недели из-за травмы

30-летний вингер лондонского «Вест Хэма» и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко получил новую травму.

По данным источника, Ярмоленко повредил приводящую мышцу бедра, из-за чего вынужден пропустить 3-4 недели. Таким образом, украинец пропустит самый горячий отрезок сезона - Boxing Day, и не поможет «молотобойцам», как минимум, в 5 поединках.

Ярмоленко не сможет помочь своей команде в матчах против «Кристал Пэлэс», «Лестера», «Борнмута», «Гиллингема», «Шеффилд Юнайтед» и «Эвертона».

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги на счету 30-летнего Ярмоленко 15 матчей, 3 гола и 1 результативная передача.