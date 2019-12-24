Вест Хэм хочет продать Ярмоленко в январе - Football Insider

Руководство и тренерский штаб «Вест Хэма» определились с трансферными задачами, которые будет пытаться решить клуб в ближайшее окно.
Одной из них, как сообщает Football Insider, является продажа украинского вингера Андрея Ярмоленко, отдачей от которого в «Вест Хэме» якобы недовольны.
Ярмоленко «Вест Хэм» будет готов продать за сумму около 18 миллионов фунтов – именно столько заплатили «молотобойцы» за вингера дортмундской «Боруссии» летом 2018 года.
В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги на счету 30-летнего Ярмоленко 15 матчей, 3 гола и 1 результативная передача.
Источник — Football Insider
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.