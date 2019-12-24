Вест Хэм хочет продать Ярмоленко в январе - Football Insider

Лондонский клуб якобы рассчитывает расстаться с украинцем уже в ближайшее время

  • 24.12.2019 16:31
  • 2803 просмотра
  • 8 комментариев
Вест Хэм хочет продать Ярмоленко в январе - Football Insider
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

Руководство и тренерский штаб «Вест Хэма» определились с трансферными задачами, которые будет пытаться решить клуб в ближайшее окно.

Одной из них, как сообщает Football Insider, является продажа украинского вингера Андрея Ярмоленко, отдачей от которого в «Вест Хэме» якобы недовольны.

Ярмоленко «Вест Хэм» будет готов продать за сумму около 18 миллионов фунтов – именно столько заплатили «молотобойцы» за вингера дортмундской «Боруссии» летом 2018 года.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги на счету 30-летнего Ярмоленко 15 матчей, 3 гола и 1 результативная передача.

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Источник — Football Insider

(13 голосов)

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Комментарии
    common_sense
    online
      common_sense, 24.12.2019 16:49
    0
    кому оно нужно. ленивое, бездарное
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
    УАФ– М а ф і я!, 24.12.2019 16:47
    0
    Я считаю, что Ярмоленко с тренером не повезло. И футбол, который показывают молотобойцы тому подтверждение. Вся команда играет плохо, а некоторые игроки еще и игнорят Ярмолу
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 24.12.2019 16:46
    +1
    Что в Боруссии, что в Вест Хэме Ярмола сильно зависим от игры своих партнёров. Если команда на высоте, то и Ярмола Бог, если команда на дне, то Ярмола ничего не сделает.
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 24.12.2019 16:46
    -2
    Да Андруша, обсерон по полной!
    Ссылка
    russol30
      russol30, 24.12.2019 16:39
    0
    Вірю що ще заграє
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 24.12.2019 16:38
    +2
    Его щас и за 10 никто не возьмет. Чушь какая-то про 18
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 24.12.2019 16:36
    0
    BROOKS, 24.12.2019 16:35
    Ждать в Динамо? или еще куда-нибудь в Бельгию?) Считаю что у Ярмолы был пик этл в Боруссии, потом пошел спад к сожалению.
    Откуда у ИМСа 18 миллионов?)
    Ссылка
    BROOKS
      BROOKS, 24.12.2019 16:35
    0
    Ждать в Динамо? или еще куда-нибудь в Бельгию?) Считаю что у Ярмолы был пик этл в Боруссии, потом пошел спад к сожалению.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 24.12.2019 16:38
    +2
    Его щас и за 10 никто не возьмет. Чушь какая-то про 18
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 24.12.2019 16:46
    +1
    Что в Боруссии, что в Вест Хэме Ярмола сильно зависим от игры своих партнёров. Если команда на высоте, то и Ярмола Бог, если команда на дне, то Ярмола ничего не сделает.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 24.12.2019 16:49
    0
    кому оно нужно. ленивое, бездарное
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
    УАФ– М а ф і я!, 24.12.2019 16:47
    0
    Я считаю, что Ярмоленко с тренером не повезло. И футбол, который показывают молотобойцы тому подтверждение. Вся команда играет плохо, а некоторые игроки еще и игнорят Ярмолу
    Ссылка
    russol30
      russol30, 24.12.2019 16:39
    0
    Вірю що ще заграє
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 24.12.2019 16:36
    0
    BROOKS, 24.12.2019 16:35
    Ждать в Динамо? или еще куда-нибудь в Бельгию?) Считаю что у Ярмолы был пик этл в Боруссии, потом пошел спад к сожалению.
    Откуда у ИМСа 18 миллионов?)
    Ссылка
    BROOKS
      BROOKS, 24.12.2019 16:35
    0
    Ждать в Динамо? или еще куда-нибудь в Бельгию?) Считаю что у Ярмолы был пик этл в Боруссии, потом пошел спад к сожалению.
    Ссылка
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