Цуренко готовится к сезону с новым тренером

Третья ракетка Украины Леся Цуренко готовится к новому сезону в Международной теннисной академии. Украинка работает с эстонским специалистом Сильвером Карьюсом, который с 2010 по 2012 годы тренировал Кайю Канепи.

Сейчас идет пробный период работы Цуренко с Карьюсом, по итогам которого будет принято решение относительно дальнейшего сотрудничества.

Новый сезон Цуренко начнет на турнире WTA Internatioanal в Шэньчжэне. Первой в альтернативном списке турнира в Шэньчжене идет еще одна украинка, Катерина Бондаренко.

