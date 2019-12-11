Войти или Зарегистрироваться

Цуренко готовится к сезону с новым тренером

Украинка работает с Сильвером Карьюсом

  • 11.12.2019 18:47
  • 108 просмотров
  • 0 комментариев
Цуренко готовится к сезону с новым тренером
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко

Третья ракетка Украины Леся Цуренко готовится к новому сезону в Международной теннисной академии. Украинка работает с эстонским специалистом Сильвером Карьюсом, который с 2010 по 2012 годы тренировал Кайю Канепи.

Сейчас идет пробный период работы Цуренко с Карьюсом, по итогам которого будет принято решение относительно дальнейшего сотрудничества.

Новый сезон Цуренко начнет на турнире WTA Internatioanal в Шэньчжэне. Первой в альтернативном списке турнира в Шэньчжене идет еще одна украинка, Катерина Бондаренко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности