Украина сыграет с Венгрией на грунте

Сборная Украины сыграет матч за выход в квалификацию финала Кубка Дэвиса-2020 против сборной Венгрии на грунтовом покрытии. Матчевая встреча пройдет в столице Венгрии – Будапеште 14-15 сентября в спортивном комплексе «Sport11» на грунтовом покрытии.
Победитель матча сыграет в квалификации Кубка Дэвиса-2020 в феврале, а проигравший будет выступать в зональных соревнованиях.
Украина ранее дважды играла против Венгрии и оба раза победила.
Источник — Большой теннис Украины
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