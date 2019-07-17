Украина сыграет с Венгрией на грунте

Сборная Украины сыграет матч за выход в квалификацию финала Кубка Дэвиса-2020 против сборной Венгрии на грунтовом покрытии. Матчевая встреча пройдет в столице Венгрии – Будапеште 14-15 сентября в спортивном комплексе «Sport11» на грунтовом покрытии.

Победитель матча сыграет в квалификации Кубка Дэвиса-2020 в феврале, а проигравший будет выступать в зональных соревнованиях.

Украина ранее дважды играла против Венгрии и оба раза победила.