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Украина сыграет с Венгрией на грунте

Поединок сборных Украины и Венгрии в Первой группе Евро-Африканской зоны состоится в Будапеште

  • 17.07.2019 22:37
  • 504 просмотра
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Украина сыграет с Венгрией на грунте
© ФТУ

Сборная Украины сыграет матч за выход в квалификацию финала Кубка Дэвиса-2020 против сборной Венгрии на грунтовом покрытии. Матчевая встреча пройдет в столице Венгрии – Будапеште 14-15 сентября в спортивном комплексе «Sport11» на грунтовом покрытии.

Победитель матча сыграет в квалификации Кубка Дэвиса-2020 в феврале, а проигравший будет выступать в зональных соревнованиях.

Украина ранее дважды играла против Венгрии и оба раза победила.

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Источник — Большой теннис Украины

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