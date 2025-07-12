Украина. Премьер лига12 июля 2025, 20:55 | Обновлено 12 июля 2025, 21:12
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Динамо отправит в аренду сына легенды клуба
Саленко будет набираться опыта в Заре
12 июля 2025, 20:55 | Обновлено 12 июля 2025, 21:12
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Полузащитник Динамо Роман Саленко надеялся начать новый сезон с первой командой киевлян, однако сын известного в прошлом игрока Олега Саленко отправится в аренду.
Сообщается, что игрок, как и многие молодые футболисты Динамо, поедет на один сезон в Зарю, которая регулярно берет представителей Динамо в аренду.
Саленко в сезоне 2024/25 провел за первую команду Динамо 2 матча, а также стал чемпионом в составе U-19 (26 матчей, 5 голов).
Игрок действует на позиции центрального полузащитника.
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Комментарии 3
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коли вже обмежать кількість орендованих?
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За это Заря подарит динаме 6 очков((
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