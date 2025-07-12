Динамо отправит в аренду сына легенды клуба

Полузащитник Динамо Роман Саленко надеялся начать новый сезон с первой командой киевлян, однако сын известного в прошлом игрока Олега Саленко отправится в аренду.

Сообщается, что игрок, как и многие молодые футболисты Динамо, поедет на один сезон в Зарю, которая регулярно берет представителей Динамо в аренду.

Саленко в сезоне 2024/25 провел за первую команду Динамо 2 матча, а также стал чемпионом в составе U-19 (26 матчей, 5 голов).

Игрок действует на позиции центрального полузащитника.