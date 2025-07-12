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Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 20:55 | Обновлено 12 июля 2025, 21:12
1335
3

Динамо отправит в аренду сына легенды клуба

Саленко будет набираться опыта в Заре

12 июля 2025, 20:55 | Обновлено 12 июля 2025, 21:12
1335
3
Динамо отправит в аренду сына легенды клуба
ФК Динамо Киев. Роман Саленко

Полузащитник Динамо Роман Саленко надеялся начать новый сезон с первой командой киевлян, однако сын известного в прошлом игрока Олега Саленко отправится в аренду.

Сообщается, что игрок, как и многие молодые футболисты Динамо, поедет на один сезон в Зарю, которая регулярно берет представителей Динамо в аренду.

Саленко в сезоне 2024/25 провел за первую команду Динамо 2 матча, а также стал чемпионом в составе U-19 (26 матчей, 5 голов).

Игрок действует на позиции центрального полузащитника.

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Роман Саленко Динамо Киев Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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zhyr
коли вже обмежать кількість орендованих?
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-1
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Arera
За это Заря подарит динаме 6 очков((
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-2
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