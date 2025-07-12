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Украина. Первая лига
12 июля 2025, 21:22 |
510
0

Ворскла определилась с планами подготовки при новом тренере

Команда готовится к Первой лиге

12 июля 2025, 21:22 |
510
0
Ворскла определилась с планами подготовки при новом тренере
ФК Ворскла

Несмотря на кадровые пертурбации – как в составе команды, так и в тренерском штабе, полтавская Ворскла продолжает проводить подготовку к сезону-2025/26 в соответствии с заранее составленным планом. «Бело-зеленые» будут проводить ежедневные тренировки в Полтаве, чередуя их с контрольными матчами.

По информации Sport.ua, после сегодняшнего спарринга с ФК Ингулец в Ворскле запланированы встречи с запорожским Металлургом-2 (16 июля), Александрией-2 (19 июля) и сумской Викторией (26 июля). Не исключено, что еще один контрольный матч полтавская команда проведет в промежутке между двумя последними из указанных спаррингов, 23 июля.

В сегодняшнем контрольном матче в Петровом действиями Ворсклы руководил неизменный ассистент нового коуча Александра Бабича – Владимир Белаков.

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Ворскла Полтава инсайд Первая лига Украины Александр Бабич чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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