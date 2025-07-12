Ворскла определилась с планами подготовки при новом тренере

Несмотря на кадровые пертурбации – как в составе команды, так и в тренерском штабе, полтавская Ворскла продолжает проводить подготовку к сезону-2025/26 в соответствии с заранее составленным планом. «Бело-зеленые» будут проводить ежедневные тренировки в Полтаве, чередуя их с контрольными матчами.

По информации Sport.ua, после сегодняшнего спарринга с ФК Ингулец в Ворскле запланированы встречи с запорожским Металлургом-2 (16 июля), Александрией-2 (19 июля) и сумской Викторией (26 июля). Не исключено, что еще один контрольный матч полтавская команда проведет в промежутке между двумя последними из указанных спаррингов, 23 июля.

В сегодняшнем контрольном матче в Петровом действиями Ворсклы руководил неизменный ассистент нового коуча Александра Бабича – Владимир Белаков.