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  4. РОНАЛДО: «Это самый сильный футболист, против которого я играл»
Италия
11 июля 2025, 05:28 |
868
1

РОНАЛДО: «Это самый сильный футболист, против которого я играл»

Бразилец выделил самого сильного защитника

11 июля 2025, 05:28 |
868
1
РОНАЛДО: «Это самый сильный футболист, против которого я играл»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо

Легендарный бразильский экс-нападающий «Реала» и «Барселоны» Роналдо назвал лучшего защитника, против которого ему пришлось играть. Бразилец выделил культового защитника «Реала» и сборной Италии Паоло Мальдини.

«Паоло Мальдини был самым сильным защитником, против которого я играл. Я играл против многих классных защитников, но Мальдини был однозначно самым сильным», — сказал Роналдо.

Ранее легендарный французский футболист Зинедин Зидан поделился мыслями о легенде сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роналдо.

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Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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Saar
Захисника Реала!??? А не Мілана!?????? Пздц 
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