РОНАЛДО: «Это самый сильный футболист, против которого я играл»

Легендарный бразильский экс-нападающий «Реала» и «Барселоны» Роналдо назвал лучшего защитника, против которого ему пришлось играть. Бразилец выделил культового защитника «Реала» и сборной Италии Паоло Мальдини.

«Паоло Мальдини был самым сильным защитником, против которого я играл. Я играл против многих классных защитников, но Мальдини был однозначно самым сильным», — сказал Роналдо.

Ранее легендарный французский футболист Зинедин Зидан поделился мыслями о легенде сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роналдо.