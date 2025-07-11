РОНАЛДО: «Это самый сильный футболист, против которого я играл»
Бразилец выделил самого сильного защитника
Легендарный бразильский экс-нападающий «Реала» и «Барселоны» Роналдо назвал лучшего защитника, против которого ему пришлось играть. Бразилец выделил культового защитника «Реала» и сборной Италии Паоло Мальдини.
«Паоло Мальдини был самым сильным защитником, против которого я играл. Я играл против многих классных защитников, но Мальдини был однозначно самым сильным», — сказал Роналдо.
Ранее легендарный французский футболист Зинедин Зидан поделился мыслями о легенде сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роналдо.
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