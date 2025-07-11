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  4. ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»
Испания
11 июля 2025, 06:07 |
905
0

ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»

Экс-тренер «Барселоны» остался без клуба

11 июля 2025, 06:07 |
905
0
ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Легенда «Барселоны» Хави до сих пор сидит без работы.

Испанец после завершения карьеры футболиста начал тренерскую карьеру в 2019 году. В 2024 году он был уволен из «Барселоны». Испанец после этого решил взять год перерыва и ожидал предложений от именитых европейских клубов, но так их и не получил, что разочаровало Хави.

«Это как трагедия, я никогда не ожидал, что это случится со мной», — сказал Хави.

Испанец получил только предложение из Катара, где работал ранее, но он его отклонил, ведь считает, что это будет шагом назад.

Хави четко понимает, что если ему не поступит предложение в ближайшее время, то он может завершить тренерскую карьеру и искать новые вызовы в жизни.

Ранее легенда «Барселоны» и сборной Испании Хави высказался об экс-игроке «Манчестер Юнайтед» Поле Скоулзе.

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Хави Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олейник Источник
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