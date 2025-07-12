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Украина. Первая лига
12 июля 2025, 13:43 | Обновлено 12 июля 2025, 14:57
1429
6

Известно, кто станет новым главным тренером Ворсклы

Александр Бабич возглавит полтавский клуб

12 июля 2025, 13:43 | Обновлено 12 июля 2025, 14:57
1429
6
Известно, кто станет новым главным тренером Ворсклы
ФК Черноморец. Александр Бабич

Украинский специалист Алесандр Бабич возглавит полтавскую «Ворсклу», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в ближайшее время клуб представит 46-летнего специалиста в качестве главного тренера команды. Уже 12 июля Александр Бабич должен приступить к работе.

Последним клубом Александра Бабича был одесский «Черноморец», после чего он работал спортивным директором «моряков».

Месяц назад «Ворсклу» возглавил Желько Любенович, но несколькими днями ранее покинул клуб «по семейным обстоятельствам».

«Ворскла» предстоящий сезон проведет в Первой лиге.

Ранее сообщалось о том, что «Ворскла» ведет переговоры с тренером, который в прошлом сезоне работал в УПЛ.

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Александр Бабич Ворскла Полтава Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера Желько Любенович
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 6
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Remark
Вирішили Ворсклу остаточно добити.
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+5
Павло
Гарний вибір. Звісно, якщо стоїть завдання вилетіти у другу лігу... 
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+3
Diesel
це повна кабзда
ну де тренер а де Бабич
Краще вже дайте можливість якомусь молодому тренеру спробувати. Втрачати вже нема чого
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+3
ZANREGENT
Чего? Уже был Черноморец...
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+1
Александр Белогубко
ЭТО Я ПОСОВЕТОВАЛ ВАМ БАБИЧА--ГОТОВТЕСЬ ВО 2 ЛИГУ
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0
Artem_Ponomar
ну враховуючи всі обставини які склалися то напевно Бабич непоганий варіант
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-2
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