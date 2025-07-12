Известно, кто станет новым главным тренером Ворсклы

Украинский специалист Алесандр Бабич возглавит полтавскую «Ворсклу», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в ближайшее время клуб представит 46-летнего специалиста в качестве главного тренера команды. Уже 12 июля Александр Бабич должен приступить к работе.

Последним клубом Александра Бабича был одесский «Черноморец», после чего он работал спортивным директором «моряков».

Месяц назад «Ворсклу» возглавил Желько Любенович, но несколькими днями ранее покинул клуб «по семейным обстоятельствам».

«Ворскла» предстоящий сезон проведет в Первой лиге.

Ранее сообщалось о том, что «Ворскла» ведет переговоры с тренером, который в прошлом сезоне работал в УПЛ.